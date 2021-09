Empleados de comercio no trabajarán el 27 y piden adelantar las compras Martes, 21 de septiembre de 2021 Decidieron trasladar al lunes la jornada no laborable para el sector. El día de celebración es el 26 de septiembre.



La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios confirmó el traslado de la fecha de celebración por el día de los trabajadores del rubro, que pasará del domingo 26 al lunes 27 de septiembre.



La decisión fue adoptada a partir de un acuerdo conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentina.



De esta forma, el último lunes de septiembre será la fecha en la que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio, aunque no será de manera unificada en todo el país. Corrientes sí se sumará al acuerdo firmado a nivel nacional.



Como todos los años, la mayoría de los comercios permanecerán cerrados en esa fecha y solo abrirán los que son atendidos por sus dueños. Ante esta situación, desde el sindicato y también desde el sector empresarial solicitaron a los clientes que puedan adelantar sus compras para evitar complicaciones.



En cuanto a la remuneración, se deberá dar cumplimiento a las normas legales vigentes en materia laboral. Además, establecieron -como es habitual- que los comercios no podrán otorgar el lunes como franco compensatorio de descanso semanal.



Según la normativa, los trabajadores no prestarán labores, asimilándose como un feriado nacional. Por lo tanto, si bien ese día no se prestan servicios, se debe pagar como un feriado.



Desde los diferentes estamentos del Estado adelantaron que se realizarán controles ese día para determinar el cumplimiento de la jornada no laborable para el personal de comercios, y en caso de detectar irregularidades labrarán las multas correspondientes.



Desde la conducción del sindicato expresaron que la idea es que toda la sociedad se sume al reconocimiento a los empleados mercantiles, por lo que insistieron en la necesidad de realizar las compras necesarias con anterioridad.



Cambio

El día se traslada debido a que este año cae domingo, que es no laborable, por eso se decidió pasar para un día después, es decir al lunes 27 de septiembre.



El Día del Empleado de Comercio se estableció para que los empleados del sector puedan gozar de un día de descanso, según lo dispuesto por la Ley 26541.