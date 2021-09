Comenzó la primera etapa de la construcción del Mercado de Ex Vía Martes, 21 de septiembre de 2021 La Provincia encara la primera etapa de la construcción del “Mercado Ex Vía”, y arrancó con la limpieza y demolición del edificio destruido por un incendio a fines del 2018.

Los trabajos, ante la intensa actividad vehicular y peatonal que rodea al lugar, son emprendidos de manera manual, casi artesanal, a efectos de reducir al mínimo el riesgo de derrumbes y afectación de la estructura edilicia contigua del mercado de productos frescos.





La decisión de construir a nuevo este paseo de compras, ubicado en la calle Lisandro Segovia entre las calles Dr. R Carrillo y Lavalle, en el ba­rrio San Mar­tín de la ciudad de Corrientes, la tomó el gobernador Gustavo Valdés para dar solución efectiva y definitiva a las 88 familias que vivían del comercio en ese lugar el cual fuera arrasado por un feroz incendio el 21 de di­ciem­bre de 2018.



La primera etapa de esta obra, supervisada por la Coordinación de Proyectos del ministerio de Obras y Servicios Públicos, cartera que conduce Claudio Polich, consiste en la demolición de las ruinas del edificio existente y la construcción del edificio nuevo, incluyendo los rubros básicos, de manera de tener en primera instancia el edificio básico, que permita ir completándolo luego en una Segunda y Tercera etapa constructiva.



En este sentido, en esta etapa inicial se llevará adelante la demolición y retiro de toda la mampostería existente; el piso y contrapiso; la cubierta de chapa y su estructura; las vigas; columnas y bases de hormigón.



Asimismo se emprenderá la construcción de capas aisladoras verticales y horizontales, mampostería exterior de Bloques de cemento, símil Piedra y el techado de toda la estructura con chapas galvanizadas onduladas y sus correspondientes aislaciones, canaletas y bajadas pluviales.



El proyecto Integral



Este consiste en la demolición de las ruinas de estructura edilicia existente y la construcción de un nuevo galpón de dos plantas, una superficie cercana a los 1.640m2, que albergará a los 88 puesteros, relevados por el municipio y que forman parte del Paseo de Compras originario.



En la planta baja se prevé la ubicación de 44 puestos y en la planta alta los otros restantes. Se proyecta además un núcleo sanitario en planta alta y una oficina de administración.



En planta baja no se instalarán núcleos sanitarios ya que se prevé que se utilicen los baños que ya existen en una zona inmediata en el edificio del mercado de Productos Frescos, los cuales serán restaurados.



Por otra parte, se proyecta un espacio central donde se ubican las escaleras a planta alta, oficiando además de pasillo que comunica los boxes de los puestos, y espacio de descanso. La Planta Alta tendrá balcones que permitirán la visual a Planta Baja, mejorando además la ventilación e iluminación del edificio.



Los boxes de los puesteros se proyectan con paredes divisorias de durlock y cerramiento frontal de cortinas de enrollar metálicas.



El objetivo de esta estructura es lograr un lugar adecuado y con todos los espacios e instalaciones necesarias básicas que permitan el uso público seguro tanto para los puesteros, como para la gran afluencia de vecinos que hacen uso de este espacio diariamente.