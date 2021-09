Alberto Fernández tomó juramento a sus nuevos ministros Martes, 21 de septiembre de 2021 El Presidente dedicó unas palabras antes de tomar la jura de sus nuevos ministros. "Nunca los debates me han afectado", dijo en relación a la interna del Frente de Todos. En tanto, anunció que este miércoles retomará la campaña con un acto en José C. Paz y convocó a la militancia.

El presidente Alberto Fernández sostuvo esta tarde que "la solución no está en dividirnos, sino en estar más unidos que nunca", dando vuelta la página en la interna que el Frente de Todos atravesó luego de la derrota electoral en las PASO. "Nunca los debates me han afectado", reforzó antes de tomar la jura a sus ministros. Además, convocó a la militancia a un acto en territorio bonaerense para este miércoles, en lo que será el relanzamiento de la campaña de cara a noviembre.



"Los debates no me asustan, soy presidente del PJ y me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, que no discute, antes que un movimiento que reflexione", dijo el Presidente desde el Museo del Bicentenario.







En tanto, Alberto Fernández agradeció a todos los funcionarios salientes de su Gabinete, quienes dijo cumplieron un rol "ejemplar" y que "han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó". "Quiero darles las gracias honestamente, han sido funcionarios ejemplares", dijo al encabezar la ceremonia de jura de los nuevos ministros.





El Jefe de Estado dijo que los cambios "siempre tienen un sentido único, encaminarse a un proyecto mejor" y agregó: "Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que hemos querido que llegue".







Respecto de los nuevos nombres del Gabinete, el jefe de Estado les agradeció y destacó: "A algunos los conozco, los busqué entre aquellos que trabajaron con nosotros durante el gobierno de Néstor Kirchner, como a (Julián) Domínguez, a Aníbal (Fernández)".



El jefe de Gabinete Juan Manzur fue el primero en asumir y quien más invitados llevó. Con hinchada propia, fue vitoreado cada vez que era mencionado su nombre por su comitiva, la cual permaneció de pie por no alcanzar las sillas asignadas.



"Queremos ser parte de un país que se integre y funcione para sacar de la postergación a quienes han quedado postergados. No es casual que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la Jefatura de Gabinete", dijo al respecto el Presidente.





El nuevo Jefe de Gabinete, Juan Manzur, llevó hinchada propia al Museo del Bicentenario.



También prestaron juramento como ministros Santiago Cafiero, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, de Seguridad; Jaime Perzyck, de Educación; Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología; Julián Domínguez, de Ganadería, Agricultura y Pesca; y Juan Ross, como secretario de Comunicación y Prensa.



En las primeras filas se apostaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Los gobernadores dijeron presente de manera virtual y presencial, y también hubo asistencia de senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales.



Relanzamiento de campaña

El presidente Alberto Fernández aprovechó el acto de jura de los nuevos ministros para anunciar el relanzamiento de la campaña, que la semana pasada quedó relegada debido a la interna de la coalición de Gobierno.



"Este miércoles vamos a ir a inaugurar la facultad de medicina de la universidad de José C. Paz", anticipó el mandatario al tiempo que convocó por primera vez desde el inicio de la pandemia a la militancia.



En su discurso, afirmó que “lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar desde ahora, y que tienen como objeto dar respuesta a una parte del electorado al que la pandemia ha dejado mal y al que todo el crecimiento económico no ha llegado con la velocidad que hubiésemos querido que llegue, y en eso estamos trabajando”.



Casa Rosada: arribos y despedidas

Desde temprano se vivió en Balcarce 50 una jornada de cambios en la que desfilaron funcionarios y cajas, al tiempo que se celebraron varias reuniones.



El presidente Alberto Fernández arribó cerca de las 11 y se mantuvo en su despacho hasta la jura. Allí dialogó con el titular del bloque del Frente de Todos en la cámara baja, Máximo Kirchner, y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Salud, Carla Vizzotti.



El Jefe de Estado también mantuvo un encuentro con Santiago Cafiero, quien estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ambos repasaron los ejes del discurso que el primer mandatario argentino dará mañana, cerca de las 17 horas de Argentina, en forma virtual ante la Asamblea de las Naciones Unidas.





"Se va a reclamar reconfigurar la arquitectura financiera global, tomando el rol que jugó el FMI en los últimos años en el mundo y en el país en particular", adelantaron fuentes de Presidencia.



Al respecto, se informó que "se va a calificar al préstamo del Fondo" durante la gestión anterior de Mauricio Macri como "un endeudamiento tóxico e irresponsable". En la misma línea el mandatario pedirá una "solución a las deudas de los países de renta media" y va a "destacar que la pandemia ha reflejado la inequidad que existe en el mundo", lo cual se ha "reflejado en la producción y distribución en vacunas y en las consecuencias sociales".



El flamante Jefe de Gabinete Juan Manzur llegó a la Casa Rosada pasadas las 17 junto a su antecesor en el cargo, Santiago Cafiero. Unos minutos antes lo había hecho Aníbal Fernández. El nuevo ministro de Seguridad dijo que tiene "las mejores" expectativas para esta nueva etapa. "Tengo una forma de trabajar muy particular", respondió al ser consultado por la prensa acreditada sobre cuáles serán sus ejes de gestión.





Luego del acto en el Museo del Bicentenario, Santiago Cafiero aprovechó para despedirse de la prensa acreditada antes de mudarse a las oficinas de la calle Esmeralda. Se fue acompañado por quien fue su Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y que ahora asumirá como Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales.



Mientras algunos funcionarios se despedían, otros desembarcaban en sus oficinas. Tal es el caso de Juan Ross, el secretario de Comunicación y Prensa que reemplazará a Juan Pablo Biondi. En declaraciones a los medios, el funcionario señaló que "hay muchas cosas que están bien hechas y muchas para corregir". "Se viene una etapa de profundo relanzamiento de la gestión", dijo sintetizando lo que se vivió durante la jornada.



En este marco, el flamante Jefe de Gabinete anunció tras finalizado el acto que se vienen "anuncios económicos y sanitarios" en el transcurso de la semana, "sin prisa pero sin pausa". Una de sus primeras actividades de agenda, anticipó, será una reunión con la ministra de Salud Vizzotti, y dijo en ese sentido que “a partir de mañana o de esta semana vamos a estar liberando actividades con todos los cuidados que requiere el caso”.