Insfrán calificó a los porteños de “zánganos” y dijo que “viven del esfuerzo de todo el pueblo”

Viernes, 17 de septiembre de 2021

El mandatario provincial se expresó de esta manera durante un acto que encabezó en la localidad formoseña de General Belgrano







El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, volvió a generar polémica cuando durante un acto público cuestionó duramente a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, a los que calificó como “zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino”.



Todo ocurrió el miércoles pasado, durante los festejos por el 25° aniversario de la creación del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), que se realizó en la Desmotadora Oficial de la localidad de General Belgrano.





En ese marco, el mandatario provincial comenzó su discurso advirtiendo que se iba “a salir un poco de lo protocolar”: hizo subir al escenario a los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por Formosa que competirán en las elecciones generales, luego de la contundente derrota que sufrió el oficialismo en casi todo el país, la cual derivó luego en una crisis institucional dentro de la coalición.



”No se confundan con los mensajes mentirosos de otros sectores que lo primero que hicieron cuando les dieron la posibilidad de la precandidatura, fue ir a sacarse fotos con los porteños, con (el ex presidente Mauricio) Macri, con (el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez) Larreta y todos sus secuaces”, criticó.



Frente al resto de los funcionarios que también participaron del encuentro, entre los cuales estaba el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, Insfrán aseguró que los candidatos de la oposición “no representan el modelo formoseño”.



“El 14 de noviembre vamos a modificar todo lo que tengamos que modificar. Gracias compañeras y compañeros. Los quería presentar porque si no, no iba a estar conforme”, sostuvo.



En ese momento el gobernador le agradeció por su apoyo durante la campaña a Alberto Fernández y recordó que el Presidente “ha sido criticado en todo momento” porque cuando visitó la provincia “aquel 28 de mayo de 2020 dijo que el PAIPPA tenía que ser replicado en todo el país”.



“Los porteños, que no saben plantar ni siquiera una planta de lechuga, nos quieren venir a indicar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Ellos, los zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino. Lo digo sin temor, con toda claridad, porque yo sé que el pueblo formoseño es agradecido y esclarecido”, agregó.





Insfrán generó fuertes polémicas por el manejo que tuvo su administración durante la pandemia del coronavirus, implementando medidas más extremas que a nivel nacional que generaron protestas violentamente reprimidas.



La situación fue tan grave que incluso se presentaron numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos y un grupo de abogados y constitucionalistas se pronunció a favor de la posibilidad de intervenir la provincia.



Al acto de este miércoles también asistieron el ministro de la Producción y Ambiente de la provincia, Raúl Quintana, el director del Centro Regional Chaco-Formosa del Senasa, Facundo Galvani, y el coordinador Ejecutivo del Instituto PAIPPA, Carlos Sotelo, entre otras autoridades locales.



Formosa es uno de los pocos distritos del país en los que el oficialismo ganó las PASO: la lista del Frente de Todos, encabezada por el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, obtuvo cerca del 48% de los votos, mientras que el representante del Juntos por Formosa Libre (PRO-UCR-MID), el ex juez federal Fernando Carbajal, sacó el 28 por ciento.