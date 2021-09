Valdés inauguró pavimento, desagües, iluminación y mejoras integrales

Viernes, 17 de septiembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró en la ciudad de Esquina un conjunto de obras por unos $ 50 millones que mejoran notablemente la calidad de vida de los vecinos.



“Es fundamental para que puedan tener una ciudad mejor y espero que sigamos dando muchos pasos juntos”, dijo allí el Mandatario al habilitar en la ocasión obras integrales en el Paseo Costero, 250 metros de pavimento y desagües, como así también 450 metros de cordón cuneta, ripio e iluminación en el barrio Bello Horizonte y alrededores.



Continuando con su visita a Esquina, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves a la tarde un acto en la intersección de las calles Los Aromos y El Ceibo, donde inauguró el Paseo Costero que el Gobierno provincial construyó en el lugar, junto a la pavimentación y otras obras de infraestructura urbana en la zona. Antes, había inaugurado en la localidad el nuevo edificio del Jardín de Infantes N° 53.



Mejoramiento de calles, veredas, iluminación y desagües



El plan de mejoramiento de la red vial y desagües pluviales inaugurados en la ocasión comprendió en esta etapa la ejecución, a lo largo de 450 metros, de desagües de la calle Juan Ramón Vidal y cordones cuneta con enripiado para garantizar el escurrimiento de agua por precipitaciones. También se buscó favorecer la accesibilidad en la zona y la calidad de vida mediante la erradicación de zanjas a cielo abierto.



Paseo Costero



Otra etapa del plan fue la urbanización de la zona denominada “Paseo Costero de Esquina”, incluyendo un mejoramiento integral mediante 250 metros de pavimento, desagües, parquización, accesos, veredas, playón, muro de contención e iluminación, entre otras obras.



Las tareas se tradujeron en mejoras de los frentes de viviendas con relleno, veredas y accesos peatonales y vehiculares de hormigón, parquización de laterales con césped, árboles de palo borracho y chivatos.



En tanto, la pavimentación desde la intersección de José Hernández mejoró el acceso al barrio Bello horizonte, sumado a la apertura de desagües y limpieza de los preexistentes, canalizando las aguas superficiales hasta el río, mediante entubamientos y la pavimentación.



Asimismo, se construyeron veredas laterales desde José Hernández hasta el rio Corriente, más un muro de contención de 25 metros y playón de hormigón en el acceso al río con un cantero de 4 metros de diámetro para plantas, donde además se destaca la colocación de una columna de iluminación de 5 brazos con luces led. Mientras que la iluminación de toda la zona se realizó con columnas de doble brazo con lámparas led de 100 y 150 watts.



Al tomar la palabra, el representante de Vialidad Provincial, Hugo Dubrés indicó que esta obra insumió un total de 48 millones de pesos. Remarcó que, además del enripiado, la pavimentación solucionó un problema de desagües que había en la zona. “También se está construyendo en la calle paralela, pavimento de hormigón en 250 metros”, agregó el funcionario.



Una obra de magnitud y proyección a futuro para Esquina



Al dirigirse a los vecinos presentes, el gobernador Valdés contó que “es una obra que la vine a ver al menos en 4 oportunidades y hoy observarla así es muy satisfactorio, porque veíamos lo que era con anterioridad”. Recordó que el proyecto inició “con el desafío de comenzar a armar como desagüe pluvial, ya que era necesario que podamos tener escurrimiento en la zona” y además, “desagota todo lo que es el corsódromo, la zona sur, porque teníamos carnavales en Esquina donde caía una lluvia y lo tenían que postergar”.



Es una “obra de dimensiones”, afirmó el primer Mandatario, que “hoy la estamos inaugurando con cordón cuneta, ripio, iluminación, que es fundamental para que puedan tener una ciudad mejor”. También, reveló que “mucho más importante de lo que estamos viendo en superficie es lo que invertimos y está de bajo, los cuales son caños realmente importantes que demandaron una inversión a plata histórica que fue de 48 millones de pesos, sumado a que la obra continúa”.



Los recientes trabajos habilitados se ejecutaron a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), donde “generamos un departamento que se llama Vialidad Urbana, para que la DPV no solamente se encargue de las rutas provinciales sino que pueda venir en auxilio a cada uno de los municipios, y podamos realizar de esta manera obras de calidad y de envergadura como la que estamos inaugurando”.



“El primer paso lo estamos dando, espero que sigamos dando muchos pasos juntos y seguir embelleciendo esta hermosa y querida localidad”, cerró Valdés.



Transformación



En tanto, en representación del Municipio de Esquina, habló en el acto el concejal Isaac Torrent, quien dio la bienvenida a las autoridades provinciales y agradeció al Gobernador por esta obra, considerando que “era sumamente necesaria para toda esta zona” por las dificultades que se generaban, sobre todo en los días de lluvia, y la desatención que padecía el lugar. “Era casi un monte, no podía transitar”, sostuvo, entendiendo que “estas son las obras que generan calidad de vida a los vecinos”.



También habló la vecina Brenda Leguizamón, agradeciendo al Gobernador por la obra. “Era intransitable con un terrible zanjón”, expresó, explicando que “hacía difícil el tránsito hasta para salir caminando”. Y concluyó con asombro y beneplácito: “Los vecinos no podemos creer el cambio”.