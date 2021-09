El Gobierno anunciará cambios en el mínimo no imponible de Ganancias Jueves, 16 de septiembre de 2021 El gobierno anunciará este jueves la primera medida luego de la derrota de las PASO: la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.



Según adelantó Raúl Kollmann en C5N, se subirá el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias de $150.000 a $ 175.000. La medida apunta a sostener los ingresos e impulsar el consumo.



El anuncio se hará este mismo jueves, no se sabe aún si lo hará el presidente Alberto Fernández o el Jefe de Gabinetes, Santiago Cafiero, tras la conmoción que generó ayer en la Casa Rosada, la puesta a disposición de renuncias por parte de varios los funcionarios ligados a la vicepresidenta Cristina Kichner.



El piso de Ganancias ya había sido elevado en abril a $150.000 brutos mensuales, en el caso de los asalariados, y a ocho haberes mínimos, para el caso de los jubilados, lo que pone el límite en $207 mil.



Antes de las PASO, el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto había presentado un proyecto en el Congreso para elevar el mínimo no imponible, que estipulaba subir el tope para el descuento de Cuarta Categoría y las deducciones.