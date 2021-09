Detuvieron a la mujer de un policía de La Pampa por envenenarlo

Jueves, 16 de septiembre de 2021

Un oficial de la Policía de La Pampa fue internado intoxicado tras tomar un batido cuando estaba en el gimansio de la comisaría.





Detuvieron a la mujer de un policía de La Pampa por envenenarlo

Una mujer quedó detenida este miércoles tras ser acusada de envenenar a su esposo, un policía de la ciudad de Toay, en La Pampa, que se descompensó el 5 de septiembre luego de ingerir un licuado que ella le había preparado. En ese episodio también murió un perro, que era la mascota de la comisaría y había lamido el batido del suelo.



Fuentes judiciales informaron este miércoles a Télam que se investiga si la mujer envenenó a su pareja porque era víctima de violencia de género, para lo cual se hicieron averiguaciones sobre denuncias previas.



La secuencia ocurrió a las 20 del domingo 5 de septiembre en una dependencia de la Policía de La Pampa en Toay. Ahí estaba Gabriel Páez Albornoz, de 37 años, haciendo gimnasia con algunos de sus colegas.



En ese contexto tomó un licuado de banana que se presume le había preparado su esposa, Yanina Coronel, de 31 años. Según explicaron las fuentes, el hombre comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladado rápidamente por sus compañeros al Hospital Lucio Molas, de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.



Mientras el oficial era trasladado ocurrió que el perro de la comisaría bebió del resto del licuado que había dejado Albornoz y cayó muerto al instante.



Esa circunstancia fue comunicada al comisario que acompañó al policía descompuesto al hospital, quien alertó de ambos sucesos al fiscal Oscar Cazanave, a cargo de la Fiscalía de Delitos Contra las Personas.



Una de las primeras medidas que tomó el fiscal fue ordenar un peritaje sobre el vaso y la licuadora donde se había realizado el licuado, lo que implicó que se realizara un allanamiento de urgencia a la vivienda que Albornoz compartía con su esposa y con el hijo de ambos, de cinco años.



A su vez, los médicos que atendían a la víctima determinaron que el hombre había ingerido un fuerte insecticida llamado Metomil 90.



"Se hicieron pruebas para saber qué veneno era. Se peritó la licuadora, que ya había sido lavada y guardada, y se determinó que tenía restos de la misma sustancia", aseguró a Télam una fuente vinculada a la investigación.



Durante la primera semana de internación, Coronel asistía al hospital y era ella quien recibía los partes médicos vinculados a la evolución de la salud de su marido.



El jueves último, tras completar una serie de análisis, el propio Cazanave ordenó la detención de la mujer por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo".



"La mujer no tuvo ningún acercamiento, fue muy fría", describió un investigador al ser consultado por la actitud de la detenida durante la semana que visitó a su esposo.



El fiscal explicó también que la esposa del policía "era la única persona que estaba en contacto con la preparación del licuado” y, luego, fue más preciso: “Logramos recrear que ese insecticida estaba en el batido y que su esposa fue quien lo preparó”.



Tras el arresto, la mujer hizo uso de su derecho a negarse a declarar, por lo que el fiscal dispuso su prisión preventiva, que fue morigerada con un arresto domiciliario controlado con una tobillera electrónica, añadieron los voceros.



Esta decisión se tomó debido a que Coronel está a cargo del hijo que tuvo con la víctima y no tiene familiares que puedan asistirlo.



Fuentes judiciales informaron que además del hecho de envenenamiento se investiga si el ataque fue en un contexto de violencia de género, por lo que se solicitó a varios organismos informes de posibles denuncias realizadas por la mujer, aunque por el momento no se detectó ninguna.



"Se solicitó información al Consejo de la Mujer, al área de género de la municipalidad y a las comisarías. Hasta el momento no hubo informes de denuncias previas", aseguraron las fuentes.



Por otra parte, Albornoz continúa internado en la terapia intensiva del hospital Lucio Molas en estado crítico, con pronóstico reservado y con asistencia respiratoria mecánica.