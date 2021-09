PSG puso todo su arsenal pero no pudo con Brujas Jueves, 16 de septiembre de 2021 Igualó 1 a 1 en Bélgica. Pochettino decidió incluir a Messi, Mbappé y Neymar desde el arranque, pero el conjunto parisino no lastimó a su rival y sufrió más de la cuenta.



Lionel Messi hizo su debut con Paris Saint Germain, de Francia, por la Champions League en el empate 1-1 ante Brujas, de Bélgica, como visitante, por la primera fecha del grupo A.



El español Ander Herrera adelantó al PSG (PT 15m) y el belga Hans Vanaken, una de las figuras del encuentro, (PT 27m) marcó la igualdad.



La previa del partido se cargó de expectativa por el primer partido de Messi en Champions League sin la casaca de Barcelona, de España, acompañado del resto de las estrellas del equipo parisino.



A pesar de contar con la mayoría de sus figuras, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino no pasó del empate frente a un rival ordenado que lo puso en aprietos en más de una ocasión.



Messi, segundo goleador histórico de Champions con 120 tantos, compartió ataque con el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé. Un tridente ofensivo temible en la previa que no hizo la diferencia. Messi se conectó de a ratos con Mbappé (se retiró lesionado en el segundo tiempo) y Neymar tuvo una noche para olvidar.



PSG evidenció muchos problemas en el bloque defensivo con un desfasaje entre mediocampo y última línea. Brujas, un equipo más corto en cancha, aprovechó ese mal funcionamiento e hizo figura al arquero Keylor Navas.



Está claro que Pochettino necesitará tiempo para ensamblar las piezas, más allá de las figuras, aunque esta vez no contó con el italiano Marco Verratti ni con el argentino Ángel Di María (suspendido por tres fechas).



Messi se estacionó sobre el sector derecho de ataque y estrelló en la pelota en el palo durante el primer tiempo. En la segunda etapa, ante el desconcierto, bajó unos metros para iniciar los ataques.



A falta de 12 minutos, PSG tuvo el segundo en los pies del capitán del seleccionado argentino, pero su remate se fue por encima del travesaño.



Brujas, con el defensor colombiano Éder Álvarez Balanta -exRiver Plate- desde el inicio, sintió el esfuerzo y en los minutos finales cedió la posesión de la pelota. A PSG le faltaron ideas para desequilibrar al local que a pesar del cansancio (el entrenador hizo un sólo cambio, a los 45 minutos del segundo tiempo) no perdió el control.



Leandro Paredes, de floja labor, fue titular en PSG y el delantero Mauro Icardi ingresó por Mbappé (ST 6m).



Por la misma zona, Manchester City, de Inglaterra, goleó a Leipzig, de Alemania, por 6 a 3 en el Etihad Stadium. Los dirigidos por el español Josep Guardiola serán los rivales de PSG en la siguiente fecha.



El segundo día de la primera fecha de Liga de Campeones produjo el choque de colosos. Liverpool, de Inglaterra, por el grupo B, superó a Milan, de Italia, por 3 a 2 en un partido intenso de principio a fin en Anfield.



El equipo inglés se puso en ventaja con el gol en contra de Fikayo Tomori (PT 9m) y luego Mohamed Salah marró un penal (PT 14m).



Milan pasó al frente en el marcador a través del croata Ante Rebic (PT 42m) y el español Brahim Díaz (PT 44m). Los locales lo dieron vuelta con Salah (ST 4m) y Jordan Henderson (ST 14m).



Real Madrid, con gol del brasileño Rodrygo en tiempo cumplido, venció 1-0 a Inter, de Italia, en Milán por el grupo D. El delantero argentino Lautaro Martínez jugó desde el inicio en Inter y Joaquín Correa entró en la segunda parte. El arquero belga Thibaut Courtois sostuvo al Madrid con tapadas ante el exRacing Club y Edin Dzeko.



Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, igualó sin goles en el Wanda Metropolitano ante Porto, de Portugal, por la zona B. Ángel Correa y Rodrigo De Paul ingresaron en la segunda parte para el equipo del "Cholo".



La jornada se completó con:



Grupo C: Besiktas de Turquía 1-Borussia Dortmund de Alemania 2; Sporting Lisboa de Portugal 1-Ajax de Países Bajos (Lisandro Martínez) 5.



Grupo D: Sheriff de Moldavia 2-Shakhtar de Ucrania 0.



La segunda fecha de la fase de grupos se llevará cabo el 28 y 29 de septiembre.



La final se disputará el 28 de mayo de 2022 en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, en Rusia.



-Posiciones-



Grupo A: M. City 3 puntos; PSG, Brujas 1; Leipzig 0.

Grupo B: Liverpool 3 puntos; Atlético Madrid, Porto 1; Milan 0.

Grupo C: Ajax y Borussia Dortmund 3 puntos; Besiktas, Sporting Lisboa 0.

Grupo D: Sheriff y Real Madrid 3 puntos; Inter y Shakhtar 0.

Grupo E: Bayern Munich 3 puntos; Benfica, Dinamo Kiev 1; Barcelona 0.

Grupo F: Young Boys 3 puntos; Villarreal, Atalanta 1; Manchester United 0.

Grupo G: Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo 1 punto.

Grupo H: Juventus y Chelsea 3 puntos; Zenit, Malmö 0