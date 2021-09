River se floreó en Rosario y es escolta

Jueves, 16 de septiembre de 2021

Goleó 4-1 a Newells en Rosario con goles de De La Cruz, Álvarez, por duplicado, y Carrascal. Los de Núñez volvieron a quedar a dos puntos de la cima.





River goleó a Newells por 4 a 1 en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" de Rosario, en un partido correspondiente a la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, donde no le pierde pisada a los líderes Talleres de Córdoba y Lanús.





El "Millonario" se puso en ventaja a los 5 minutos de un primer tiempo de ida y vuelta, con un tanto del uruguayo Nicolás De La Cruz, pero Ignacio Scocco cumplió con la famosa "ley del ex" a los 35 y le dio la igualdad a la "Lepra" con un disparo esquinado que venció la resistencia de Franco Armani.



No obstante, el empate transitorio potenció al elenco de Núñez en el complemento, etapa en la que arrasó de la mano de Julián Álvarez, que anotó en dos ocasiones y mostró un nivel descomunal, al tiempo que Jorge Carrascal fue el autor del gol restante.





Con este resultado, el equipo que dirige Marcelo Gallardo sigue firme en la pelea con 21 puntos, a dos de los dos punteros, mientras que la "Lepra" continúa en los puestos del fondo de la tabla con 12 unidades.



"Necesitábamos ganar para estar cerca de la punta. Ahora hay que seguir por este camino para subir a la cima", declaró Álvarez, la figura del partido.



Formaciones

Newells: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla, Mariano Bíttolo, Julián Fernández, Pablo Pérez, Nicolás Castro, Ramiro Sordo, Maximiliano Comba e Ignacio Scocco. DT: Fernando Gamboa.



River: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Jorge Carrascal; Braian Romero y Julián Álvarez.



Árbitro: Pablo Echavarría.