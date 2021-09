Gustavo Valdés se reunió con Rodolfo Schiro, de Libres

Jueves, 16 de septiembre de 2021

Analizaron la situación política de esa ciudad y las obras que la Provincia lleva adelante en ese punto fronterizo.





El gobernador Gustavo Valdés se reunió ayer con el actual diputado provincial Eduardo Vischi, el concejal de Paso de los Libres Carlos Gatti y con Rodolfo Yeyé Schiro, que es candidato a intendente de esa ciudad fronteriza.



“Junto a Eduardo Peteco Vischi, Carlitos Gatti y Rodolfo Yeyé Schiro conversamos sobre la situación política de Paso de los Libres y de las múltiples obras que estamos haciendo desde el Gobierno de Corrientes en la ciudad”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter, anoche.



El encuentro se llevó a cabo en el despacho de Valdés en la Casa de Gobierno.



Rodolfo Schiro fue el primer candidato a intendente en ser confirmado para las elecciones del 14 de noviembre. En Paso de los Libres, Schiro buscará la intendencia por la fuerza ECO + Vamos Corrientes.



En los próximos días se conocerán quiénes lo acompañarán, es decir su compañero de fórmula y los candidatos al Concejo libreño.



Hoy, Libres es administrada por el justicialista Martín Ascúa, quien irá por su reelección.



Pero tanto Schiro como Ascúa no serán los únicos; si nadie se baja, serán 5 los candidatos en esa comuna. El martes, se inscribieron 5 alianzas y todas incluyen las 3 categorías: intendente, vice y concejales. No obstante, las elecciones estarán polarizadas por los 2 frentes dominantes: ECO + Vamos Corrientes y el Frente de Todos.



El 14 de noviembre serán 15 las localidades que elegirán intendente. Se espera que Mariano I. Loza sea la decimosexta, pero aún esa Comuna no hizo la convocatoria.