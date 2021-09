Cuáles son los bonos y beneficios extras que se pagan en septiembre

El calendario de cobro, que comenzó el miércoles pasado, para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con aumento del 12,39%.



La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó tres beneficios exclusivos que elevarán el monto a cobrar en septiembre, mientras se aguarda por la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre.



El miércoles pasado comenzó el nuevo calendario de cobro para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 12,39%.





Bono ANSES por conectividad



El plus adicional o el "bono por Conectividad" de ANSES está otorgado por el Ministerio de Educación y tendrá como objetivo "ayudar a que los estudiantes inscriptos en las Becas Progresar tengan conexión a Internet".



El pago del beneficio se llevará a cabo a la par de las fechas de cobro de septiembre.



Becas Progresar 2021



Los titulares de las Becas Progresar comenzaron a cobrar el viernes 10 de septiembre los montos correspondientes según la terminación del DNI. Paralelamente, se sumarán al bono extraordinario de $1000.



DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de septiembre.



Qué es Beneficios ANSES

Beneficios ANSES es una red de descuentos en los comercios de cercanía adheridos, comprando con la tarjeta de débito que se usa para cobrar la prestación mensual. Además, funciona todos los lunes con un 10% de reintegro en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción y muchos rubros más.



El tope máximo de devolución es de hasta $1000 por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones que se podrán realizar.



Pueden acceder a este beneficio:



Jubilaciones y pensiones de ANSES.

Pensiones no contributivas.

Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo.

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación por Prenatal.

Prestación por Desempleo.

Progresar.

Programas del Ministerio de Desarrollo Social.

Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los titulares de las prestaciones antes enumeradas pueden consultar los comercios de cercanía adheridos al programa desde la web oficial, ingresando a Beneficios ANSES con el DNI.



Beneficios AFIP: cómo funcionan los descuentos para ANSES

Esta herramienta consiste en una bonificación del 15 % del monto total de todas las compras realizadas en comercios minoristas o mayoristas y se enmarca en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada a finales del 2019.



A partir de agosto, el reintegro mínimo aumentó a un mínimo de $1.200 mientras que el máximo cerró en $2400. Además se incorporaron a los gastos en farmacias, un punto especialmente importante para los jubilados y pensionados, junto con la prórroga hasta fin de año.



Pueden acceder a este beneficio:



Personas jubiladas que perciban el haber mínimo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo.

Titulares Asignación por embarazo para protección social.

Personas que perciben una pensión por fallecimiento que no exceda la mínima.

Personas que perciben pensiones no contributivas nacionales que no excedan la mínima.