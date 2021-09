Boca y un paso en falso: empató de local ante Defensa y Justicia

Miércoles, 15 de septiembre de 2021

En la Bombonera, igualaron 0-0. El "Xeneize" buscaba sumar para acercarse a los líderes, de quienes quedó a 8 puntos, y también para quedar a tiro de la Libertadores.



Boca Juniors no pudo con un Defensa y Justicia que fue a la Bombonera a buscar los tres puntos pero, como el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia, debió conformarse con un 0 a 0 final "inconveniente" para ambos, que además significó la pérdida de los dos primeros puntos perdidos por el nuevo entrenador "xeneize" desde que reemplazó a Miguel Ángel Russo cuatro partidos atrás.





Boca y Defensa y Justicia fueron en este encuentro correspondiente a la fecha 11 del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol dos equipos con reminiscencias de pasado reciente el primero y de una línea de juego que se mantiene en el tiempo el segundo.



Y esto se vio especialmente en el segundo período de un partido en el que el juego atildado de los de Florencio Varela prevaleció en varios pasajes por encima de esa postura variopinta de los dirigidos por Sebastián Battaglia.



Es que en el primer tiempo, cuando Boca logró neutralizar por algunos pasajes la circulación de balón habitual del conjunto de Sebastián Beccacece y fue en busca del partido, llegó en un par de oportunidades con claridad, aunque siempre a partir del juego aéreo, instancia en la que primero se perdió la apertura del marcador Norberto Briasco y luego Luis Vázquez, cuyo cabezazo rebotó en el palo izquierdo.



En cambio las opciones de las que dispuso Defensa y Justicia durante esa etapa inicial siempre llegaron como producto de jugadas elaboradas con pelota a ras del piso, y a partir de allí fue que se generaron también dos nítidas oportunidades en los pies de Gabriel Hachén primero y Francisco Pizzini, con remate al poste izquierdo del arco boquense también.



Pero en la segunda etapa Battaglia dispuso de dos cambios con los ingresos del velocista Cristian Pavón por el armador Aaron Molinas y del colombiano Frank Fabra por el amonestado Agustín Sández, y entonces el equipo "xeneize" se pareció, por características, mucho más al que solía plantar su antecesor, Miguel Ángel Russo.



Por eso lo de las reminiscencias cercanas en el tiempo para Boca, que definitivamente terminó apostando después del cuarto de hora inicial por el contraataque, dejando que el "Halcón" fuera el que monopolizara el dominio del balón.





Por lo tanto mientras a Defensa y Justicia se le "caían" las ideas, a veces bien ejecutadas y otras no tanto, por el lado de Boca ocurría lo contrario, ya que la propuesta era recuperar lo más lejos posible del exarquero del conjunto de Florencio Varela, Agustín Rossi, y buscar con pelotazos largos a los veloces Briasco y Pavón.



En tanto que otro ex, en este caso de Boca, como Walter Bou, entrando y saliendo del área local desconcertaba a una defensa boquense en la que Marcos Rojo a veces quedaba a mitad de camino cuando intentaba alguna excursión ofensiva, como la de promediando la etapa complementaria cuando incluso tiró una rabona como en la selección del Mundial de Brasil ante Bosnia, pero atacando, que derivó en peligro.



Es que la pelota pegó en la espalda de Vázquez y del rebote Cristian Medina remató con el arco abierto y el guardavallas Ezequiel Unsaín se lució desviando al córner, en la única acción de riesgo que generó Boca en los últimos 45 minutos.



Mientras tanto la visita, con el ingreso de Miguel Merentiel, que se acoplaba muy bien a Pizzini y Bou, cada vez que atacaba con la pelota dominada generaba zozobras a la última línea "xeneize" en las cercanías del área de Rossi.



Pero la falta de concreción de Defensa y Justicia y la insuficiencia ofensiva de Boca derivaron en un 0 a 0 "nocivo" para ambos, porque Battaglia no pudo sumar de a tres puntos por primera vez en cuatro cotejos desde que reemplazó a Russo y Beccacece ve como su equipo sigue todavía alejado de los puestos de lucha por un lugar mejor de cara al futuro.



Para Boca, que está noveno en este campeonato y también en la Tabla Anual, en ésta a cinco unidades del último que está entrando a la Libertadores 2022, que es Lanús, las chances de búsqueda en esta partido se le terminaron cuando Battaglia decidió sacar al único que le aportaba una cuota de fútbol que era Molinas.



Y para Defensa y Justicia, que está duodécimo en esta Liga Profesional y décimonoveno en la Tabla Anual, la intención de tener continuidad en el plano internacional le está resultando por el momento demasiado tortuosa.