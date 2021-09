Comicios municipales: en el cierre de alianzas ECO sumó 29 partidos y la oposición 28

Miércoles, 15 de septiembre de 2021

Los principales frentes de la provincia reunieron un total de 57 partidos políticos. El oficialismo -en su mayoría- competirá con dos listas en cinco comunas, mientras que la oposición presentará una sola en cada lugar y apuesta a la reelección de siete jefes comunales.





Venció anoche el plazo para la inscripción de las alianzas que competirán en las elecciones municipales que se realizará en 15 comunas el 14 de noviembre. ECO + Vamos Corrientes reunióa 29 partidos políticos frente a 28 que congregó el Frente de Todos.



Con los resultados electorales que logró en las elecciones provinciales con el 76,9 y con casi 60 por ciento en las elecciones primarias, el oficialismo apuesta a recuperar las intendencias que vienen siendo gobernadas por la oposición y a repetir el triunfo en las urnas considerando que también se eligen diputados y senadores nacionales.



Mientras que las elecciones municipales para el Frente de Todos representan la posibilidad de seguir creciendo luego del traspié electoral del 29 de agosto y tras la recuperación de 10 puntos en las elecciones Paso. En consecuencia, apuesta fuerte para mantener sus espacios de poder y apunta tras la inscripción de las alianzas a la reelección de sus jefes comunales en siete localidades y propone nuevos candidatos que continuarán el legado de los actuales jefes comunales.



Las 15 comunas peronistas que irán a las urnas son Cruz de los Milagros, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Herlitzka, Itatí, Loreto, Mercedes, Paso de los Libres, Saladas, San Isidro, San Luis del Palmar, San Roque, Santa Lucía y Santo Tomé se elige 15 intendentes, 67 concejales y 48 suplentes y 82 cargos municipales.



Se debe tener presente que también podría sumarse a estas 15 comunas, Mariano I. Loza, ya que tras el empate técnico que se produjo los comicios del 29 de agosto, tiene plazo hasta el viernes para convocar a las elecciones municipales.



Vale considerar que pasadas las 22,30 de ayer desde el Juzgado Electoral de Corrientes informaron que “ya se habían inscripto 58 alianzas, de las cuales 53 ya están enviadas, mientras que 5 estaban en borrador”.



Se debe considerar que para las elecciones provinciales y municipales del 29 de agosto que la alianza ECO + Vamos Corrientes estaba integrada por 32 partidos y el Frente Corrientes de Todos por 23. Y ahora el oficialismo lo integran 29 fuerzas políticas y la oposición 28.

Alianzas



ECO + Vamos Corrientes sumó 29 partidos políticos. “Hemos presentado todos los partidos que conforman la alianza. Son 29 en total”, dijo la apoderada y senadora provincial Graciela Rodriguez.



En cuanto a los frentes del oficialismo que competirán por cada localidad indicó que “en su mayoría vamos con una sola lista, pero en algunos con dos, como Mercedes, Libres, San Roque, Esquina, Felipe Yofre y otros más”, precisó.



En tanto el Frente de Todos antes de las 22 dio a conocer las fuerzas que conforman su alianza. “En todos los casos se respetó la integración original de la alianza Frente de Todos, integrada por 28 fuerzas políticas. Y en muchas comunas se amplió el frente con la incorporación de partidos municipales y alianzas departamentales que adhirieron a las propuestas electorales y fórmulas ejecutivas que propondrá la alianza que encabeza el Partido Justicialista”, informaron.



Asimismo detallaron que el Frente de Todos está integrado por Partido Justicialista; Partido de la Victoria; Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; Kolina; de la Concertación- Forja; de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Renovador Federal; del Trabajo y del Pueblo; Partido Demócrata Cristiano; Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Unión del Centro Democrático; Partido Federal; Compromiso Correntino; Partido Fe; Partido Nuevo País; Proyecto Corrientes; Partido Tercera Posición; Unión Celeste y Blanco; Política Abierta para la Integridad Social (Pais); Nuestra Causa; Partido Comunista; Cambio Popular; Es Posible; Partido Miles; Partido Agrario y Social; Convocatoria Popular; Proyecto Popular (adhiere); Conservador Popular (adhiere).



Y si bien el plazo para la registración de los candidatos vence el 25 de septiembre, el apoderado del Frente de Todos, el diputado provincial Félix Pacayut, comentó cuáles son algunos los intendentes que van por su reelección “en Paso de los Libres tenemos a Martín Ascúa; en Mercedes a Diego Caram; en Virasoro a Emiliano Fernández; en Esquina a Hugo Benítez; en Felipe Yofre a Leonardo Aguirre; en Saladas a Rodolfo Alterats y en Itatí a Germán Fernández”. Y asimismo aclaró que “los intendentes de Santa Lucía, San Isidro, San Luis del Palmar y de Loreto no pueden ser reelectos porque están finalizando su segundo mandato”.



Por último, sobre el funcionamiento de la plataforma Forum, Pacayut se quejó: “Es una barbaridad que pasadas las 22, no nos deje cargar insólitamente más archivos. Nos deja cargar y cerrar las alianzas pero no nos deja completar el trámite.



“En el sistema aparece una leyenda que dice que: declaramos que vamos a presentar la documentación exigida dentro del plazo de 24 horas, cuando queremos hacerlo ahora, además no hay una disposición de la Justicia Electoral que se refiera a esta posibilidad”, detalló.