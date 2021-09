La ANMAT prohibió unos equipos para depilación definitiva

Martes, 14 de septiembre de 2021

Se trata de artículos que fueron sustraídos recientemente de una clínica de estética y se desconoce su estado y condición.





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y distribución de dos productos estéticos, utilizados para depilación definitiva, que fueron denunciados como robados.



La medida se comunicó a través de la Disposición 6740/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial. Se trata de los elementos “Cabezal Alma For you For life, Diode 810nm SN ICE122003105” y “Equipo, Alma Lasers, Soprano SN S12P1113”, utilizados para actuar “sobre la melanina del vello”, y debilitar “el folículo piloso”.





La firma Sirex Medica S.A. denunció ante sede policial que los “productos habrían sido sustraídos de un centro de estética ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se encontraban en alquiler”.



Ambos aparatos “se encuentran identificados con un número de serie de manera individual”. El cabezal, puntualmente, “posee una matriz de diodo que funciona como la fuente de emisión de luz láser de 810/755 nm de longitud de onda”.



“Esa luz es la que transformada en calor actúa sobre la melanina del vello, debilitando el folículo piloso. El funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras, para el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada, o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a la necesaria para tratar el folículo”, se explicó la Disposición.



De tal forma, el organismo consideró necesario avanzar en una medida prohibitiva “toda vez que se trata de unidades individualizadas, de las que se desconoce su estado y condición, ya que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular”.



El organismo ya había avanzado con medidas similares hacia el mismo equipamiento durante 2020 y la primera parte de 2021, a raíz del ingreso de elementos no declarados o por el robo de algunos de ellos a clientes de una firma importadora.