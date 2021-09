Lanús venció Independiente en Avellaneda y sigue puntero

Martes, 14 de septiembre de 2021

El conjunto de Zubeldía se impuso 1-0 en el Libertadores de América a pesar de jugar todo el segundo tiempo con uno menos.





Independiente cayó de local ante Lanús, que así se mantiene con líder del certamen, sacándole cuatro puntos al "Rojo".



En la primera etapa empezó Lanús a presionarlo a Independiente, sobre todo desde el flanco derecho de su ataque, con Brian Aguirre y Ángel González, pero gradualmente, el equipo local salió de la encerrona y empezó a dominar el encuentro.





Fue así que a los 11 minutos Independiente estuvo cerca de abrir el marcador con Fabricio Bustos (hizo una pared con Silvio Romero), definió desde afuera del área y el balón pasó cerca del ángulo derecho del arco defendido por Lucas Acosta.



En esta etapa del partido, el futbolista más aguerrido del "Rojo" era Alan Velasco, que intentaba llegar por la izquierda, aunque abusando de jugadas individuales.



Los dirigidos por Luis Zubeldía optaron por salidas de contraataque desde el lado izquierdo, con desbordes de Alexandro Bernabei para abastecer al goleador del torneo, José Sand, que cuenta en su haber con 10 conversiones.



A los 29 minutos justamente Bernabei desde la izquierda mandó un pelotazo al área para Lautaro Acosta, que recibió el balón y definió solo, mano a mano con el arquero, pero le pegó un derechazo al balón que pasó cerca del palo derecho del arco defendido por Sebastián Sosa.



Hasta que en el hecho más polémico del partido, el árbitro Silvio Trucco expulsó al segundo minuto de descuento del primer tiempo y por doble amonestación a Tomás Belmonte, a raíz de una dudosa infracción a Velasco.



Cuando el jugador de Lanús se retiraba, en el túnel de ingreso a los vestuarios se produjeron algunos incidentes entre el jugador sancionado con un utilero de Independiente, que no pasaron finalmente a mayores.



En la segunda etapa, con un futbolista menos, Lanús encontró el gol a los 5 minutos con un cabezazo del correntino José López, de una jugada que se inició desde un tiro libre por la derecha que ejecutó González.





El "Rojo" venía de empatar ante River por 1 a 1; golear por 3 a 0 a Colón, de Santa Fe y perder por 2 a 0 ante Atlético Tucumán como visitante.



A su vez el "Granate" empató en la última fecha 1 a 1 ante Sarmiento, de Junín, como local; venció previamente por 3 a 2 a Aldosivi, en Mar del Plata, y como local superó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.



En la próxima fecha Independiente se medirá ante Huracán en Parque de los Patricios el domingo 19 de septiembre a partir de las 18, y Lanús recibirá en su estadio a Newell's Old Boys, de Rosario, el lunes 20 desde las 15:45.



Síntesis del partido

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Thomas Ortega; Domingo Blanco y Lucas Romero; Alan Soñora; Alan Velasco y Andrés Roa; Silvio Romero. DT: Julio Falcioni.



Lanús. Lucas Acosta; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Diego Braghieri, y Alexandro Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Jorge Morel y Lautaro Acosta; José López y José Sand. DT: Luis Zubeldia.



Gol en el segundo tiempo: 5m. José López (LA).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Gastón Togni por Roa (IN), 17m. Jonathan Herrera por Ortega (IN), 26m. Rodrigo Márquez por Velasco (IN), 36m. Juan Zarza por Lucas Romero (IN) y Tomás Pozzo por Soñora (IN), 44m. Matías Pérez por González (LA) y 45+3m.David González por López (LA).



Amonestados: Morel, Belmonte y Sand (LA). Velasco, Lucas Romero e Insaurralde (IN).



Incidencia en el primer tiempo: A los 45+2m. fue expulsado por doble amonestación Tomás Belmonte (LA).