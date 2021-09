Cierre de alianzas en las 15 comunas que eligen intendentes en noviembre

Martes, 14 de septiembre de 2021

En vistas de las elecciones municipales que se realizarán en forma simultánea con las generales el 14 de noviembre, vence hoy el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas tanto de ECO+Vamos Corrientes y del Frente de Todos, aunque no se descarta que se presenten más alternativas por fuera de los frente oficiales.



Las comunas opositoras elegirán cargos municipales junto a las elecciones generales a fin de traccionar la mayor cantidad de votos y tras la recuperación de 10 puntos en las elecciones Primarias (Paso) en comparación con las elecciones provinciales, hay grande expectativas del peronismo sobre el caudal de votos que puedan lograr para seguir creciendo y dejar atrás el 29 de agosto.



Van a las urnas las localidades de la Cruz de los Milagros, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Herlitzka, Itatí, Loreto, Mercedes, Paso de los Libres, Saladas, San Isidro, San Luis del Palmar, San Roque, Santa Lucía y Santo Tomé donde se elige 15 intendentes, 67 concejales y 48 suplentes y 82 cargos municipales.



“Hemos crecido en todos los municipios y en algunos hemos ganado. Y otros de acá a noviembre lo vamos a poder sostener generando una mayor conciencia en la sociedad y también en la Capital vamos a crecer, porque en realidad tuve poco tiempo para llegar a juntarme con los vecinos que se acuerdan de mi gestión y me tienen un gran afecto”, proclamó el candidato a senador nacional del Frente de Todos Carlos “Camau” Espínola tras su victoria obtenida en las elecciones Primarias que se realizaron el domingo.



Y si bien el peronismo pone todas sus fichas en estos comicios para crecer en la provincia y lograr que sus candidatos nacionales accedan a los escaños del Congreso Nacional, ECO + Vamos Corrientes no se achica y con los resultados de las elecciones provinciales donde supo cosechar el 76,9 por ciento de votos y las elecciones primarias donde logró el 60 por ciento de apoyo del electorado, apuesta a más y trabaja para recuperar esas comunas.



“Vamos a hacer lo posible para ganar la mayor cantidad de municipios posible el 14 de noviembre”, dijo el gobernador Gustavo Valdés durante la conferencia de prensa que brindó el oficialismo al conocerse que habían logrado el triunfo en los comicios del 12 de septiembre.Y si bien la premisa de llevar al Congreso de la Nación la mayor cantidades de legisladores oficialistas siempre estuvo presente, Valdés no perdió la oportunidad y en medio de los festejos insistió y dijo que “es fundamental tener diputados y senadores nacionales que representen realmente lo que pensamos los correntinos”, para luego pedir a todos los militantes y sectores del oficialismo que pongan el alma para defender a los correntinos. No alcanza con el liderazgo, hay que tener gente de ley....y ellos son los que van a representar a Corrientes”, aseguró.