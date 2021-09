Medvedev le ganó a Djokovic en el US Open y lo dejó sin Grand Slam Lunes, 13 de septiembre de 2021 El serbio Novak Djokovic sufrió una sorprendente derrota el domingo ante el ruso Daniil Medvedev en la final del US Open y se quedó a un paso de completar el primer Grand Slam del tenis masculino desde hace 52 años.



Medvedev, número dos del mundo, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 a un frustrado e irreconocible Djokovic en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).



El serbio se quedó así con triunfos en tres de los cuatro torneos grandes del año y no pudo superar a Roger Federer y Rafael Nadal en la carrera por el mayor número de títulos de Grand Slam, todos empatados a 20.