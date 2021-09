Desde esta semana se pagarán con aumento varias prestaciones Lunes, 13 de septiembre de 2021 Jubilados y pensionados para quienes no superen los $29.135 cobrarán hasta el viernes según la terminación del DNI y este viernes se recargará nuevo saldo en la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liderado por Fernanda Raverta dio a conocer el calendario de pagos y aumentos que se verán reflejados a partir de esta semana para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.



Jubilados y pensionados para quienes no superen los $29.135 cobrarán a partir de este lunes hasta el viernes de acuerdo a la terminación del DNI.





Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF) comenzaron a recibir a partir del miércoles 8 de septiembre un aumento de 12,39%, establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria y continuarán el calendario esta semana. De esta manera, la prestación tendrá un monto mensual de $5.063. La medida alcanza a 9 millones de niños, niñas y adolescentes, que corresponden 4.4 millones a AUH y 4.6 a Asignaciones SUAF. Los beneficiarios cobrarán este mes $4.050,40 dado que los $1.012,60 restantes representan al 20% retenido de ANSES que se cobra a fin de año con la presentación de la Libreta de la Asignación Universal.



Asignación por embarazo (AUE) Con el aumento de septiembre, las titulares de la AUE pasarán a cobrar un básico de 5.062,04, aunque en su cuenta la liquidación será de $4050,40 pesos. El 20% retenido se cobrará de forma acumulada contra la presentación del Formulario “Solicitud Asignación por Embarazo para Protección Social” con los rubros 1 y 3 debidamente cumplimentados, adjuntando además la constancia de Inscripción en el Plan Nacer/ Programa SUMAR del recién nacido y la Partida de Nacimiento o Certificado de Defunción/Interrupción del Embarazo. Las fechas de pago comenzarán a partir de este lunes según la terminación del DNI y se culminará el 16 de septiembre.



El viernes de esta semana, el Ministerio de Desarrollo Social pondrá en marcha la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre para titulares de AUH y AUE. Se trata del segundo calendario de pago luego de la incorporación de las madres de 7 hijos que cobran las Pensión no Contributiva de ANSES. En tanto, la próxima semana será el turno de la liquidación de las beneficiarias que aún no cuenten con la Tarjeta Alimentaria en su formato físico.