“Tenemos que recuperar la confianza, no está en tela de juicio la gobernabilidad” Lunes, 13 de septiembre de 2021 El Jefe de Gabinete hizo un primer análisis sobre la derrota electoral del Frente de Todos en las PASO. “A pesar del resultado, la mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás”, señaló



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue uno de los primeros funcionarios en realizar un análisis de la derrota del Frente de Todos en las PASO de ayer. Entre otros conceptos, consideró que “a pesar del resultado, la mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás” y que “no está en tela de juicio la gobernabilidad”, aunque destacó la necesidad de “recuperar la gobernabilidad” de cara a las elecciones generales de noviembre.



“Estamos comprometidos en escuchar el mensaje de las urnas”, indicó Cafiero en una entrevista con radio 10. Además, atribuyó el resultado electoral al impacto de la pandemia y lo comparó con el desempeño de los oficialismos en otros lugares del mundo. “Le pasó a la gran mayoría, las medidas de restricciones no fueron reconocidas en las urnas y Argentina no estuvo exenta”, agregó.





“El compromiso es reactivar la economía, en el medio hubo una pandemia y hubo que hacerse cargo; hubo que gestionar y tomar medidas que desde el punto de vira electoral no agradan”, expresó Cafiero, y completó: “Sabemos para qué nos votaron: para que generemos trabajo, y para mejorar la vida que teníamos y que queremos recuperar. Lo vamos a hacer independientemente del resultado electoral”.





Ayer, el presidente Alberto Fernández fue el único orador en el búnker del Frente de Todos. Sin vueltas, reconoció lo que lo dijeron las urnas: “Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente con respeto y atención”.



Arriba del escenario estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los candidatos bonaerenses Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán y los porteños Leandro Santoro y Gisela Marziotta. A su vez, el Presidente asumió la derrota con un mensaje esperanzador para “dar vuelta” el resultado el próximo 14 de noviembre.



En esta línea, Cafiero destacó la necesidad de “profundizar la agenda de la reactivación económica y completar los esquema de vacunación para recuperar el compromiso y el contrato social con la gente”. Así, consideró que el Frente de Todos debe ir a buscar los votos “casa por casa, con mucha militancia, territorio, algo que el peronismo sabe hacer”. “Tenemos que volver a recuperar la calle, llevar el mensaje a cada casa, de esperanza, de que entendemos que falta pero sabemos que nadie quiere volver para atrás”.



Además, y ante una consulta, señaló que “hoy no está en tela de juicio la gobernabilidad” y que “ayer se votó en democracia”, aunque destacó que “muchos argentinos muchos no fueron a votar y lo tienen que hacer”.





“El análisis que queda es ponerse a trabajar. La pandemia hizo sufrir mucho a la gente y es lógico que no estén conformes con el Gobierno, porque nos hizo tomar medidas de cuidado muy antipáticas. Ya lo dijo Alberto es su momento, que no tenía problemas de pegar costos políticos pero no quería descuidar a los argentinos”, afirmó Cafiero, y completó: “Las medidas de cuidado sirvieron desde el punto de vista de la pandemia, pero generaron un clima electoral muy adverso”.



El escrutinio provisorio de las PASO 2021 avanzó durante la madrugada de hoy y los últimos datos disponibles, de las 4.40, indican que, con diferencias entre las provincias, entre el 95 y el 99% de las mesas ya fue contabilizado. Para la categoría diputado nacional, en la provincia de Buenos Aires ya se contaron el 96,91% de las mesas, con un triunfo de Juntos, sumando las listas de Diego Santilli y Facundo Manes, del 37,99%, contra el 33,64% de la nómina que postulaba a Victoria Tolosa Paz.



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, fueron escrutadas el 98,65% de las mesas, y la sumatoria de votos de las tres listas de Juntos por el Cambio de María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, alcanza el 48,19% de los sufragios, mientras que Leandro Santoro, del Frente de Todos, obtiene el 24,66%, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, se queda con el 13,66%.