Valdés : "Hay muchas cosas que necesitamos debatir en la Agenda federal"

Domingo, 12 de septiembre de 2021

El gobernador también aseguró que hay "temas más importantes por hablar" en referencia a la discusiòn de una posible reforma del Código Electoral de Corrientes.





El gobernador Gustavo Valdés descartó que hoy sea una prioridad la posibilidad de reformar el Código Electoral de Corrientes. "No lo estamos planteando en este momento esa discusión, aunque seguramente podemos llegar a conversar más adelante. Pero hoy no es una prioridad en lo inmediato, ya que hay temas más importantes por hablar", manifestó el mandatario en dialogo con la prensa tras emitir su voto en la Escuela Moreno de esta ciudad.



El titular del Poder Ejecutivo también hizo mención a los candidatos del oficialismo provincial para las elecciones del 14 de noviembre y ese sentido declaró: "Estamos proponiendo a los candidato de las distintas ciudades. Estamos trabajando para ir todos juntos en una sola lista, pero si no se puede vamos a estar garantizando que todos los partidos políticos que componen el espacio (Eco + Vamos Corrientes) puedan competir y llevar adelanta sus aspiraciones".



Consultado sobre qué se empieza discutir a partir de mañana lunes tras las PASO, dijo que "hay muchas cosas que necesitamos discutir e incluir en la agenda federal, porque sino terminamos discutiendo las cuestiones del conurbano bonaerense y de la Capital Federal, y parece que la nación termina siendo ese gran conglomerado urbano, sin embargo el país tiene otros problemas que son fundamentales como la hidrovía, los puertos, la cuestión energética, el campo, la minería y litios. Y son cosas que debemos discutir en una Argentina que tiene que ser más federal", reclamó.