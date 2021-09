Una mujer que recibió las dos dosis se contagió con la variante Mu Viernes, 10 de septiembre de 2021 La paciente de 33 años reside en el departamento de San Martín. Presentó síntomas leves y no requirió internación.



El primer caso de la variante Mu de coronavirus fue confirmado en Salta en una mujer de 33 años que reside en el departamento San Martín, del norte salteño, y que contaba con las dos dosis de la vacuna, mientras que se sumaron 27 nuevos casos de distintas variantes detectadas en esta provincia.



La jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de Salta, Paula Herrera, confirmó que hay 27 nuevos casos notificados, entre los que se detectó uno de la variante Mu.Se notificaron 11 nuevos casos de la variante Gamma, 1 de Alpha y 14 de Lambda.





El Ministerio de Salud Pública recibió en la tarde de este jueves los nuevos resultados de secuenciación genómica del instituto Malbrán, en base a estudios de vigilancia epidemiológica que se realizan para detectar variantes del virus SARS-CoV-2.



La funcionaria manifestó que la variante Mu fue identificada en una paciente reside en el departamento San Martín, tiene las dos dosis de la vacuna, presentó síntomas leves y no requirió internación.



La variante Mu es considerada de interés por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque presenta menor neutralización en el virus por los anticuerpos generados contra una infección anterior o la vacunación.



“Mu se encuentra en vigilancia de la OMS para definir sus implicancias. Aún no ha demostrado impacto en términos de gravedad o letalidad de coronavirus. Por lo pronto se sabe que es efectiva a las vacunas disponibles”, dijo Herrera.



Asimismo, explicó que ya se notificaron casos en varias provincias de la Argentina y en diferentes países de América y del mundo. “Tiene mayor predominancia en Colombia y Ecuador. A la fecha no tuvo grandes implicancias respecto a la gravedad”, señaló la funcionaria.



Con los resultados enviados desde Buenos Aires, se identificaron seis variantes en 20 departamentos de Salta. Herrera dijo que las variantes de preocupación detectadas en la provincia son Delta, Gamma y Alpha; mientras que las de interés son Zeta, Mu y Lambda.



Además, detalló que 145 pacientes contrajeron alguna de estas variantes, de los cuales “13 corresponden a Alpha, 68 a Gamma, uno a Delta; 61 a Lambda; uno a Mu y uno a Zeta”.