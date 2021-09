Comienza el juicio por el caso de abuso a una joven en Caá Catí

Viernes, 10 de septiembre de 2021

El lunes 13 de septiembre comenzará el juicio por el caso de abuso sexual a Rocío Ávalos, una joven de Caá Catí que denunció a Santiago Chávez, Lucas Almeida y Nicolás Contín, el pasado febrero de 2017, cuando en una fiesta que se realizaba en una vivienda, abusaron de ella.

Los tres están imputados por abuso sexual gravemente ultrajante. El debate se desarrollará en el TOP N°2.





Lee la carta completa de Rocío Ávalos:



"Soy Rocío María Ysabel Avalos y hace más de 4 años PIDO JUSTICIA.



Este lunes 13 de septiembre en el Tribunal Oral II, se llevará adelante la primera audiencia de debate, en la que se juzgará a mis agresores...he sido víctima de abuso sexual en manada...y después de peregrinar todo este tiempo por la justicia, de padecer violencia en todas sus formas y con el último aliento, aquí estoy, con el trabajo ejemplar de mi abogados y todo una gran familia jurídica que me acompaña.



Vengo a pedirles que me acompañen, a las mujeres, a las familias, a los hombres, a todos los que desean y sueñan con una sociedad más justa y equitativa, libre de violencia y con verdadero acceso a la justicia...



Soy el hilo de voz que me queda,soy la voz de las que no se animan o temen...soy la voz de las que no están para contarlo...



Todo abuso Sexual constituye un acontecimiento traumático del que solamente se sobrevive más no así se recupera, es por ello que ruego la mayor conciencia que pueda difundirse.

Estos tres individuos me sometieron la madrugada del 27 de febrero de 2017, y aunque les rogué y supliqué que me dejaran lograron su cobarde objetivo...he repetido los detalles entre vómitos y llanto las veces que fueron necesarias porque parece que ese es el destino de quién pasa por tan asqueroso episodio...



Hoy solo les pido que me acompañen.Que sea la pena más alta, la justa, la ejemplificadora...para ninguna mujer más forme parte de esta negra estadística.



Mis agresores son LUCAS ALMEIDA, SANTIAGO CHAVEZ Y NICOLAS CONTIN.# PIDO JUSTICIA".



