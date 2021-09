Messi, entre lágrimas tras el triunfo: "Hace mucho que soñaba con esto"

Viernes, 10 de septiembre de 2021

La Pulga se largó a llorar una vez finalizado el partido. "Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar”, afirmó emocionado.





Lionel Messi se mostró emocionado una vez terminado el partido en el que Argentina goleó como local a Bolivia por 3-0 con sus goles. “Hace mucho que soñaba con esto y gracias a Dios se me dio”, afirmó con lágrimas en los ojos y todavía en el césped del estadio Monumental.



La Pulga se refirió a la consagración de la Copa América en la final ganada ante Brasil en el Maracaná y destacó que “es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar”. Además, agregó: "No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”.



Con respecto a sus seres queridos y los recuerdos de momentos no tan gratos con la camiseta de la Selección Argentina, el rosarino fue contundente. “Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, manifestó sin poder expresar mucho más con palabras.





La Pulga marcó todos los tantos de la Selección Argentina y fue la gran figura del partido. Justo el día en el que los hinchas volvieron a la cancha y para el festejo de la obtención de la Copa América: como si hubiese estado guionado, el rosarino aprovechó la obra del destino y se quedó con todas las luces.