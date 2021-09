Expusieron el desarrollo industrial de Corrientes ante la Cámara Argentina de Comercio

Viernes, 10 de septiembre de 2021

El subsecretario Edgar Benítez participó en el encuentro que convocó a referentes del sector privado de todo el país y en ese contexto posicionó la gestión del gobernador Gustavo Valdés. “En mi provincia garantizamos seguridad jurídica a las inversiones porque se les da un blindaje fiscal”, dijo el funcionario.







La Cámara Argentina de Comercio y Servicios aglutina a cientos de asociaciones sectoriales de todo el país y realizó un encuentro virtual en el que participó el subsecretario de Industria de la Provincia, Edgar Benítez, quien puso en relieve la política industrial del gobernador Gustavo Valdés y los logros conseguidos en la atracción de inversiones privadas.



Benítez expuso el crecimiento del sector industrial en el marco del programa Red de Parques Industriales de Corrientes que consiste en invertir en la compra de predios y la generación de infraestructura para fomentar la industrialización en la provincia.



“La información que les di a conocer fue muy bien recibida, algunos me manifestaron que les encantó saber lo que sucede en Corrientes cuando hay decisión política y articulación público-privada porque los parques industriales provocan crecimiento y generan un derrame en las economías locales”, comentó tras la reunión.



“Me pareció oportuno exponer ante referentes del sector privado de todas las provincias que en Corrientes se agrega valor a la materia prima, crece la industria, el Gobierno provincial invierte en la creación y consolidación de los parques industriales, y todo eso genera un marco que atrae a inversores que reconocen un clima ideal para hacer negocios porque además no hay conflictividad social”, dijo Benítez.



El funcionario aseveró que “día a día mejoramos las condiciones con más parques industriales, tanto provinciales como municipales, y hay una vinculación con los intendentes para apoyar y fomentar el desarrollo industrial”.



Por otro lado, sostuvo que “en mi provincia garantizamos seguridad jurídica a las inversiones porque se les da un blindaje fiscal que está expresado claramente en el Régimen de Promoción de Inversiones, Ley 5.470. La idea fue que el país sepa que, en Corrientes, las inversiones en sectores estratégicos gozan por 10 años de estabilidad fiscal, esto quiere decir que en ese tiempo se asegura que no se les va cobrar impuestos provinciales”.



Gas natural en parques industriales, energías limpias, infraestructura logística como ser la red vial, los ferrocarriles en la costa del río Uruguay y puertos proyectados fueron otros de los temas con los que Benítez posicionó a Corrientes ante empresarios de comercio y servicios de todo el país.