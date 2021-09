Cardozo entregó equipamiento al hospital Materno Neonatal Viernes, 10 de septiembre de 2021 Se trata de 8 mezcladores de gases medicinales, indispensables para la ventilación de bebés prematuros menores a 34 semanas, ya que no pueden recibir oxígeno de forma directa.



El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, entregó hoy equipamiento al hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal. Se trata de 8 mezcladores de gases medicinales, indispensables para la ventilación de bebés prematuros menores a 34 semanas. En 2020, esa institución registró un total de 2.700 nacimientos y sobre ese total, el 16 por ciento son prematuros.



La entrega se realizó a través de la Dirección general de Salud Materno Infanto Juvenil, a cargo de Adela Saade, y los equipos fueron recibidos por la directora del hospital Materno Neonatal, Lilian Méndez Gallino.



“Son equipos de muchísima utilidad. Se llaman blender o mezcladores de gases medicinales, que representan una necesidad imperiosa ya que el recién nacido o el prematuro no puede recibir el oxígeno solo, puro, debido a que si lo recibe puro en condiciones inadecuadas puede terminar con secuelas. Por lo tanto para poder ventilar, ayudar al apoyo respiratorio de la manera adecuada que necesitan los prematuros, necesitamos mezclar el oxígeno con aire para que la concentración no sea perjudicial”, explicó la directora del hospital Materno Neonatal, Lilian Méndez Gallino.



“Por todo esto, estos equipos son extremadamente necesarios cuando uno maneja prematuros y cuanto más pequeños, con mayor necesidad”, remarcó.



La funcionaria explicó que “el porcentaje de prematuros que nacen en nuestro hospital es de alrededor del 16 por ciento de todos los nacimientos y en el 2020 fueron 2.700 los nacimientos, pero recibimos además los derivados de toda la provincia, que sean menores de 34 semanas”.



Dijo que “los prematuros menores de 34 semanas, todos necesitan apoyo ventilatorio, por lo menos las primeras de vida”.