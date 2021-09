Visita y entrega de elementos sanitizantes en escuelas de Saladas

Viernes, 10 de septiembre de 2021

La ministra de Educación Susana Benítez participó esta mañana del acto de entrega de útiles escolares, materiales satirizantes y tablets para escuelas del nivel primario y un JIN de Saladas.



La ceremonia tuvo lugar en el patio de la extensión áulica de la escuela Normal que funciona en la Escuela N°420 de Colonia Cabral, en donde participaron directivos y docentes de los establecimientos educativos beneficiados: Escuelas Primaria N°365, N°883, N°420, N°533, N°522, N°615, JIN N°60 (sede escuela N°420).





Estuvieron presentes la directora de Nivel Secundario Práxedes López, directora de Educación Rural Alicia Hernando, coordinadora de la Extensión Áulica Ana María Monzón, directora de la escuela N°420 Noemí Muzzin, miembro del gabinete de educación, docentes y directivos de las escuelas convocadas.





En la oportunidad, el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del Ministerio de Educación hizo entrega a los mencionados establecimientos educativos: tótem expendedor de alcohol, pistola termómetro digital, barbijos para docentes, kit de limpieza, alcohol en gel, set de útiles nivel primario, mochilas, zapatillas, buzos, pilotines para la lluvia, equipo deportivo, banderas de izar, bibliografías. Así como también a través del programa “Mitai Digital”, se realizó la entrega de módulos que contienen tablets (TABIS), adaptadas para los niños con cobertor de seguridad y aplicaciones educativas para aprender jugando, e ir incorporando tecnologías en las instituciones educativas permitiendo crear en las distintas salitas ambientes estimuladores para la construcción de conocimiento. Este programa prevee también el acompañamiento a los docentes con instancias de formación y reflexión sobre nuevas estrategias pedagógicas y con el desafió de poner la herramienta informática al servicio del desarrollo de otras capacidades de los niños.





En este marco la titular de la cartera educativa provincial primeramente transmitió el saludo del gobernador Gustavo Valdés y expresó: “Cuando supo de nuestra presencia aquí, nos pidió que les transmitiéramos su saludo, acompañamiento y fuerza que tiene la educación correntina en la zona rural, me pidió específicamente que transmitiera a todos ustedes los docentes de la zona rural un profundo agradecimiento”. Luego, destaco el avance que ha tenido la educación en tiempo de pandemia en dónde nuestra provincia ha avanzado en la presencialidad cuidada, segura gracias al trabajo que realizan los docentes: “Sabemos el importante trabajo que realizan cada día en la zona rural, hay veces que los elementos materiales pueden faltar, pero no lo más importante que es la escuela abierta, el trabajo comprometido de docentes y tutores que envían a sus hijos a la escuela. Es nuestro deber y obligación como adultos que nuestros niños y jóvenes puedan transitar la educación y aprender los valores que una sociedad necesita”.





También, agradeció el cálido recibimiento de toda la comunidad educativa y enfatizo que a pensar de la distancia se puede conocer el trabajo que llevan adelante junto a los alumnos: “Tenemos un compromiso moral, en una tierra en la cual un héroe como el Sargento Cabral nos da el primer ejemplo, un hombre joven que dio su vida por la patria y libertad, entonces con ese gran ejemplo que tenemos en nuestra tierra no podemos bajar nunca los brazos”.





Sobre los diversos materiales entregados a diferentes establecimientos educativos, la funcionaria educativa expresó: “Es un material del Gobierno de la Provincia para la escuela y alumnos, para los más chicos la inclusión del programa Mitai Digital, las nuevas tecnologías que son justamente la mirada que tenemos como gobierno que hoy nuestros niños y jóvenes deben aprender desde chiquitos las nuevas tecnologías y esas tablets están cargadas con contenidos digitales para el jardín”.





Luego, se dirigió a los presentes la directora de Nivel Secundario quien explico cómo se continua trabajando en la presencialidad segura: “Tenemos muchas líneas de trabajo desde la dirección de nivel Secundario hemos iniciado con puente para acompañar tanto en el nivel primario como secundario de tal manera que puedan fortalecer las trayectorias escolares , también acompañamos con programas provinciales para esa trayectoria y reforzar la trayectoria debilitada , pero no nos quedamos ahí, también tenemos para la terminalidad”, dijo en tanto agregó: “Sabemos que más de tres mil alumnos comenzaron para terminar la escuela secundaria y comenzando en breve la terminalidad para las escuelas técnicas del último año , sin dudas con esos ejes fundamentales que establece el Gobernador de la provincia a través del Ministerio de Educación incluir aquellos alumnos que por derecho propio les pertenece a la escuela”.





Por su parte la coordinadora de la Extensión Áulica remarcó la presencia de las autoridades educativas en el terreno: “Es un gesto que apreciamos y agradecemos, nos alienta a seguir trabajando para que las escuelas sigan siendo el mejor lugar para nuestros niños y jóvenes, la institución que les brinda herramientas en su lugar de residencia, una educación de calidad que sea puente entre donde estamos y donde deseamos estar, que acorte distancias que incluya. Ha sido un gran honor recibirlos en este lugar en la cuna del Sargento Cabral, donde no solo trabajamos sino también aprendemos a diario junto a nuestros alumnos y colegas, ser docente rural se aprende todos los días, aprendemos habilidades sociales, emocionales y sobre todo gran capacidad de adaptación, flexibilizar la mente y a humanizar el carácter como San Martín instruía a Merceditas . En el campo pueden faltar recursos materiales, infraestructuras, pero el recurso humano se potencia y se agiganta”.





“La educación no es solo transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción, quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender”, dijo la directora de la escuela N°420 y expresó:” Nos sentimos orgullosos que nuestras autoridades estén presentes, nos demuestra que no solo son palabras, sino que están presentes acompañándonos”.