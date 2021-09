Ejecutan más de 10 mil metros de cordón cuneta en diferentes barrios

Viernes, 10 de septiembre de 2021

La Provincia continúa sin interrumpir su ritmo de trabajo en cuanto a la provisión de cordón cuneta a calles de la ciudad de Corrientes. Alrededor de 10 mil metros lineales de esta infraestructura vial son ejecutados en una decena de barrios capitalinos.





En la actualidad el ministerio de Obras y Servicios Públicos, responsable de llevar adelante estas obras a través de sus diferentes áreas, trabaja en los barrios: Sargento Cabral, Doctor Montaña, Pueblito Bueno Aires, Villa García, Ex Aero Club, San Jerónimo y Sol de Mayo, entre otros.



Todas estas calles intervenidas, oportunamente fueron enripiadas, por lo cual ya cuentan con suelo mejorado y tienen niveladas sus cotas para un adecuado escurrimiento pluvial, así como profundizada su red de servicios, haciendo el enripiado posterior mucho más eficiente.



Doctor Montaña



En este barrio se trabajan en la calle Agustín Lara la cual será provista de cordón cuneta desde su cruce con la avenida Larratea hasta la calle Mariano Boedo. Asimos está previsto continuar estas obras en las calles Florencio Varela desde Mariano Boedo hasta avenida Maipú, Aristóbulo del Valle desde Varela hasta calle Roberto Giusti y esta entre la calle Aristóbulo del Valle y la avenida Larratea.



El objetivo de estos trabajos es mejorar la traza vial de ese populoso barrio correntino, optimizando la circulación interna, a la vez de mejorar su interconexión con avenida Maipú y el resto del sector Sur de la ciudad. Estos trabajos son llevados adelante por la Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional (UCAPFI).



Villa García



En tanto, en barrio Villa García, Vialidad Urbana trabaja en cordón cuneta en la calle Resoagli, entre las avenidas Raúl Alfonsín e Independencia, con el objeto de proveer un nuevo enlace vial entre estas arterias que interconectan la parte este de la ciudad.



Ex Aero Club



En este barrio, se trabaja por calle La Pampa, donde ya concluyó el cordón cuneta entre Gutenberg y avenida Sarmiento , la cual fue debidamente pavimentada con concreto asfáltico, y se continúa por dicha calle hasta conectarla con la calle lateral del Centro de Pago y Cajeros del Banco de Corrientes, ubicado sobre avenida Teniente Ibáñez,



En ese sector se llevan adelante trabajos finales de provisión de cordones y en paralelo se realiza el movimiento de suelo mejorando el mismo consuelo seleccionado para en los próximos días proceder a su asfaltado.



La idea de estos trabajos es habilitar un nuevo nexo de circulación entre la calle Gutenberg, y las avenidas Sarmiento y Teniente Ibáñez, atento a la circulación que se evidencia en esa área urbana, especialmente en días de pago.



San Jerónimo



Asimismo equipos de Vialidad Urbana trabajan en la calle Ontiveros del barrio San Jerónimo, barriada donde ya se construyó cordón cuneta en las calles Gabriela Mistral, Gregorio de Laferrere, Juan Ramón Giménez, Laplace, Olivos, Rawson y Caracas todas entre Quinquela Martín y Ontiveros.



En este sector el propósito es aportar una interconexión segura, limpia y rápida entre las avenidas Raúl Alfonsín y Armenia, mediante el cierre ordenado del entramado vial que aportan las calles ya pavimentadas de la zona.



Pueblito Buenos Aires



También obras de cordón cuneta son ejecutadas por Vialidad Urbana el barrio Pueblito Buenos Aires. Estas se realizan en las calles Olivos y Pablo Pizzurno desde Los Tilos a Samuel Morse; Dorrego y Niño Jesús de avenida Raúl Alfonsín a Hungría y en Paunero, desde El Jacarandá a la cortada y Pablo Pizzurno y Abrevadero, entre Los Tilos y Niño Jesús.



Sargento Cabral



En tanto, a través de la UCAPFI se emprenden obras de cordón cuneta en la calle Irala, desde la avenida Teniente Ibáñez hasta avenida Colón, luego de que este equipo de trabajo concluyera similares obras en el barrio Galván sobre las calles Viamonte, Cerrito y Río Iguazú, en inmediaciones de la Delegación Municipal de esa parte de la ciudad.



Sol de Mayo



Además en el barrio Sol de Mayo se trabaja por con tareas de cordón cuneta en las calles Dávalos, Marcos Sastre, Mercedes, Esteban Bajac y Navea, estando previsto proveer de esta infraestructura vial a cerca de 30 cuadras de esa barriada. Las obras están a cargo de la ICAPFI.



Cabe destacar, que recientemente, concluyeron trabajos de cordón cuneta en los barrios Juan XXIII y Anahí, donde 35 cuadras fueron intervenidas, superando los 5.000 metros lineales de esta infraestructura vial.



En todos los casos, estas obras sirven no solo para mejorar el tránsito interno en el barrio y en su vinculación con el resto de la ciudad, sino también para erradicar definitivamente las zanjas a cielo abierto, que tan peligrosas pueden llegar ser para la salud de la comunidad.