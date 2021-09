El estado de salud de Pelé: "Me estoy recuperando bien" Jueves, 09 de septiembre de 2021 El astro brasileño de 80 años aseguró que transita correctamente el post operatorio para retirarle un tumor "sospechoso" en el colon, el sábado pasado en San Pablo.

Pelé fue internado el 31 de agosto, según dijo, para realizarse exámenes de rutina. Pero seis días después el astro brasileño de 80 años hizo público su estado de salud: informó que se encuentra en el hospital Albert Einstein de la ciudad de San Pablo, Brasil, donde debió ser intervenido el último sábado por una "lesión sospechosa en el colon derecho".



A última hora del miércoles, Edson Arantes do Nascimento volvió a realizar una publicación en sus redes sociales y actualizó su estado, además de dedicarle un mensaje de apoyo a Roberto Carlos, cantante que perdió un hijo en las últimas horas.



"Me estoy recuperando bien, pero hoy quiero enviar todo mi cariño, amor y oraciones a mi gran amigo Roberto Carlos. Deseo que Dios consuele tu corazón y que estés rodeado de cuidado y luz", escribió y compartió una foto junto al artista.





El posteo de Pelé en el que reveló su estado de salud



Fue el propio Pelé que se anticipó al nosocomio para hacer público su estado de salud: "Amigos míos, muchas gracias por los amables mensajes. Doy gracias a Dios por sentirme muy bien y por permitir que el Dr. Fábio y el Dr. Miguel se ocupen de mi salud. El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada".



A través de su cuenta personal de Instagram, concluyó: "Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias con ustedes. Enfrentaré este partido con una sonrisa en mi rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeado del amor de mi familia y amigos".



El martes 31 de agosto Pelé había publicado en sus redes sociales que no se había desmayado, como publicaron algunos medios. "Gente, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Hice mis exámenes de rutina que no pude hacer antes a causa de la pandemia. ¡Avisen que no juego el próximo domingo!", había informado "O Rei" en sus redes sociales.





Contactado por EFE, el representante de Pelé, Joe Fraga, dijo que no había motivo de preocupación. "Batería completa de pruebas, tomografías, colonoscopía, análisis de sangre, etcétera. No se hace todo en un día", sostuvo, escuetamente, tratando de ahuyentar las versiones.



La salud del tres veces campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, lo ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de San Pablo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.



Cuántos años tiene Pelé y sus últimas apariciones

El exfutbolista cumplirá 81 años el próximo 23 de octubre. Actualmente vive en un departamento en el barrio de Jardins, en San Pablo, y en una casa en el balneario de Guarujá. Sus últimas apariciones en las redes sociales habían sido para mostrar una fotografía recibiendo la vacuna contra el coronavirus.