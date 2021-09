ANMAT prohibió la venta y comercialización de un marca de ibuprofeno

Jueves, 09 de septiembre de 2021

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó de la determinación a través del Boletín Oficial.





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), mediante la Disposición 6738/2021publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Nación, informó la prohibición de venta y comercialización de un ibuprofeno.



En ese marco de investigación "se detectó una unidad del producto rotulado como: Ibuflamar-p ibuprofeno con paracetamol, antiinflamatorio, analgésico y antipirético, importado y distribuido por SAN FERANDO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, fabricado por INDOCO REMEDIES LIMITADA. Bolivia Reg. N° II-26761/2012 B.No.ICC11C53".





"Que como consecuencia de que no se observaron datos de registro en la República Argentina se realizó una consulta a la Dirección de Gestión de Información Técnica, quien informó que ni INDOCO REMEDIES LTD ni SAN FERNANDO S.R.L. cuentan con registro de habilitación ante esta Administración Nacional, como así tampoco constan registro de inscripción del producto IBUFLAMAR en el registro de Especialidades Medicinales (REM)", agrega el informe de la ANMAT..



"Que teniendo en cuenta lo expuesto, el Departamento de Control de Mercado entiende que de las constancias documentales agregadas al presente expediente electrónico permiten corroborar que el producto de mención es un medicamento sin registro ante esta autoridad sanitaria, del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes a los que se les pudiera administrar", completó.



Con esos datos, la ANMAT dispuso: "Prohíbese el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones, hasta tanto se encuentre inscripto, al producto rotulado como: Ibuflamar-p ibuprofeno con paracetamol, fabricado por INDOCO REMEDIES LTD".