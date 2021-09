Investigadores hallan coronavirus en transpiración humana Jueves, 09 de septiembre de 2021 Avanzan en una alternativa al PCR, que no requiere un procesamiento en laboratorio y sea más económico.



Detectar el virus de covid-19 en la transpiración de los humanos es un procedimiento menos complejo que está siendo desarrollado por investigadores tailandeses, los cuales realizaron durante esta semana en Bangkok una prueba a escala real.



En los pasillos de un popular mercado de la capital tailandesa, un hombre y una mujer con monos protectores solicitan a un vendedor que se coloque un hisopo debajo de una axila.



Quince minutos más tarde, la varilla se introduce en un tubo de vidrio, esterilizado con rayos aultravioleta UV. La muestra tomada es analizada. Treinta segundos más tarde determinan el resultado: negativo.



Este método es un "95% fiable", un resultado comparable al del PCR nasal, de acuerdo a las primeras pruebas realizadas sobre una muestra aleatoria de 2.000 personas, afirma a la AFP el investigador Chadin Kulsing, de la universidad Chulalongkorn de Bangkok, que despliega estas unidades móviles de detección.



Su equipo ya había lanzado un experimento con perros rastreadores de la transpiración humana para detectar casos asintomáticos de covid-19 y el nuevo proyecto en desarrollo es complementario.



"Las personas infectadas por covid-19 secretan sustancias químicas distintas", destaca el científico. "Este hallazgo nos ha permitido desarrollar un dispositivo para detectar olores específicos producidos" -por los infectados por coronavirus-, prosigue.



Tailandia tampoco es el primer país en utilizar la transpiración para detectar el covid-19, el Reino Unido y Estados Unidos, en particular, han lanzado experimentos similares. Pero el reino asiático, y en particular la capital Bangkok, enfrenta una ola epidémica sin precedentes desde la primavera (boreal) pasada.



Kulsing aspira a que su método de detección, aún en fase experimental, pueda utilizarse pronto como alternativa al PCR, que requiere un procesamiento en laboratorio y, en consecuencia, resulta mucho más caro.



"También es mucho más práctico", señala un vendedor del mercado. No necesito ir a un centro de análisis y "puedo seguir trabajando en tanto espero el resultado", explica.



En Tailandia se han constatado alrededor de 1,5 millones de casos y casi 14.000 muertes, en su mayoría en los últimos meses. La campaña de vacunación progresa pero comenzó tarde. Solamente 11 de los 70 millones de tailandeses han recibido dos dosis de vacuna hasta ahora.