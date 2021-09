“Estoy dispuesto a seguir conversando para construir la Argentina”

Jueves, 09 de septiembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés viajó este miércoles a Buenos Aires para acompañar el cierre de campaña encabezado por el precandidato a diputado nacional Facundo Manes.





Tras compartir un almuerzo con los principales líderes de la UCR y otros referentes de Juntos por el Cambio, el mandatario correntino dijo a medios nacionales que trabaja para que el radicalismo sea una “opción de poder”, que mantiene vínculo estrecho con el PRO y que hace dos meses no habla con el Gobierno nacional, atribuyendo ello a los “nerviosismos electorales”. No obstante, se mostró “dispuesto a seguir conversando y tener una relación absolutamente madura para construir la Argentina”.



A las 18 de este miércoles está previsto que comience en el club El Porvenir, el acto de cierre de campaña de la lista “Dar el Paso” que encabeza Facundo Manes en Juntos por el Cambio. Antes, los principales referentes de la agrupación compartieron un almuerzo en un restorán de Vicente López en el que Valdés estuvo junto a Manes y quienes lo siguen en la lista: Danya Tavella, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Joaquín de la Torre y Maximiliano Abad, además del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, el socio fundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, el senador Martín Lousteau y la vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, Alejandra Lorden.



Luego de eso, Valdés se trasladó hasta los estudios de La Nación + para ser entrevistado por el periodista Paulino Rodrígues, a quien le manifestó que este encuentro al mediodía fue “una muy buena reunión, dándole fuerza a nuestros candidatos, sobre todo a Facundo Manes, qué es un hombre que estamos incorporando a la militancia activa”.



“A los radicales nos da mucha fuerza poder ser una opción de poder en la provincia de Buenos Aires y en Argentina”, reconoció luego, asegurando que “estamos trabajando para ello, este es ‘dar un paso’ como dice Facundo, pero en realidad, él representa la esperanza de una nueva Argentina y nosotros nos sentimos parte de la construcción de esa nueva Argentina que tienen que venir a refrescar a toda la política, dentro de lo que es Juntos por el Cambio”.



En tanto, consultado sobre su relación con Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador correntino indicó en la ocasión que es muy buena, al igual que con Mauricio Macri, pero reconociendo que el vínculo con el jefe de Gobierno porteño es “más cercana, porque estamos en gestión y tenemos cuestiones que son comunes”.



Luego, sobre ECO+Vamos Corrientes, Valdés respondió que “es una construcción que constituimos con 32 partidos políticos”, entendiendo que “los argentinos tenemos que abrazarnos viendo que es en lo que coincidimos” y generar así una sinergia entre la Nación, las provincias y los municipios para obtener resultados que redunden en políticas que agreguen valor a la producción.



En este marco, indicó que las limitaciones a la exportación de carne, perjudica “absolutamente” a Corrientes, porque “golpea al pequeño productor”, siendo estos 22 mil en la provincia, de un total de 26 mil ganaderos. Consideró que esta restricción nacional se convierte en una “inconsistencia”, porque desde la provincia se implementan políticas que promueven el aumento de la producción y eso “no tiene lógica”.



“El Estado nacional desvaloriza los bienes y luego se queja porque los bienes son desvalorizados, porque la plata pierde valor y en realidad pierden valor nuestros recursos y la carne es un ‘comoditie’. Entonces, la emisión tiene una consecuencia lógica y entendemos la cuestión social, pero no podemos castigar a nuestro pequeño productor”, sostuvo Valdés.



Fue así que el mandatario provincial reclamó “apuntalar los nichos de nuestra economía regional”, entre las cuales incluyó a la madera, porque “somos los primeros productores forestales de la Argentina”.



“Esas son las cosas que tenemos que encarar desde el Gobierno nacional”, reclamó luego para proponer “sentarnos con los gobernadores y ver cómo podemos hacer para que las provincias mejoren, porque si mejoran, mejora la Argentina, porque las exportaciones de las provincias terminan en impuestos federales que sustentan la recaudación”.



“Si las provincias no podemos exportar, la Argentina pierde”, insistió y reconoció que hace dos meses no tiene diálogo con Nación, atribuyendo ello a la coyuntura política. “Entiendo los nerviosismos electorales, pero yo estoy dispuesto a seguir conversando y tener una relación absolutamente madura para construir la Argentina”, aseguró.



Consideró así Valdés que “puede haber diálogo entre personas que piensan diferente, pero lo que no tiene que haber es provincias que estén a la deriva por ser de signo político distinto a la Nación”.



Entre los varios temas que dialogaron en la entrevista, Valdés se manifestó a favor del voto de los argentinos en el exterior, cuya posibilidad está derogada por el actual Gobierno nacional. “El voto en una democracia es sagrado y cuando mayor porcentaje de personas emiten el voto, un gobierno tiene más legitimidad de gobernar hacia adelante”, sostuvo luego.



Pandemia



Por otra parte, el periodista lo consultó sobre la gestión de la pandemia del Coronavirus y el Gobernador resaltó al respecto que ya se superó en Corrientes los 1,3 millones de testeos con un índice de positividad muy bajo y que el Hospital de Campaña que se construyó en la capital provincial especialmente para atender el Covid-19 tiene gran capacidad y que en breve se inaugurará una ampliación para “estar preparados para lo que va a ser la (variante) Delta”.