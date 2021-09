Agustina Albertario, entre las mejores jugadoras del mundo para la FIH

Miércoles, 08 de septiembre de 2021

La delantera de Las Leonas, fue nominada como una de las seis mejores jugadoras de la temporada por la Federación Internacional de Hockey.





Agustina Albertario, delantera de Las Leonas, fue nominada como una de las seis mejores jugadoras de la temporada por la Federación Internacional de Hockey (FIH).



La número 7 del seleccionado argentino de hockey sobre césped, que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, comentó que nunca se imaginó la nominación al premio de "Mejor Jugadora", que se definirá por votación abierta hasta el 15 de septiembre. La elección del público será clave en el resultado final.





"Me enteré porque me mandó un mensaje Majito (Granatto) y dije 'tiene que haber una equivocación'. Si bien uno siempre intenta jugar bien para dar lo mejor para su equipo y que el equipo gane, nunca me imaginé esta nominación. Es un orgullo y un privilegio estar ahí con semejantes jugadoras. Es el día de hoy que por ahí me olvido, me lo recuerdan y no lo puedo creer", expresó Albertario a prensa de la CAH desde Bélgica, donde jugará la próxima temporada en el Royal Leopold Club.



Albertario es una de las seis nominadas para Mejor Jugadora junto a su compatriota Agustina Gorzelany, la india Gurjit Kaur y las holandesas Eva de Goede, Frédérique Matla y Maria Verschoor. El mismo premio que ganó en ocho oportunidades Luciana Aymar y que también se adjudicaron Cecilia Rognoni (2002) y Delfina Merino (2017).



En total, son cuatro las Leonas que integran las nóminas en las distintas categorías para los premios que otorga la Federación Internacional de Hockey y que distingue a los mejores jugadores del planeta: además de Albertario y Gorzelany por Mejor Jugadora; Valentina Raposo va por el de Promesa del Año y Belén Succi por el de Mejor Arquera.



"Siento que fue un año muy duro, pero terminó de la mejor manera. Fuimos medallistas olímpicas y esta nominación es algo increíble", aseguró Albertario, quien debutó con el seleccionado en el Sudamericano de Santiago de Chile en 2013 y lleva 176 partidos internacionales y más de 100 goles.



Con las Leonas, la delantera de 28 años conquistó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de La Haya 2014, la World League 2015 en Rosario, un oro panamericano (Lima 2019) y la reciente medalla de plata en Tokio.



"Lo que más me gusta es volver a ver jugadoras argentinas nominadas. Tenemos jugadoras increíbles y siempre debería haber una o dos argentinas porque para mí somos de lo mejor del mundo", concluyó Albertario.



Los mejores jugadores en cada rubro serán definidos por la combinación de los resultados de la votación on line de la gente y de los propios atletas. Se podrá votar hasta el 15 de septiembre a través de http://www.fih.ch/events/hockey-stars-awards/hockey-stars-2021/vote/ y los ganadores se conocerán recién hacia fines de septiembre o principios de octubre.