Llamó 22 veces a la Policía porque le robaron pero estaban "viendo un partido" Martes, 07 de septiembre de 2021 Un repartidor sufrió dos hechos de inseguridad en la Ciudad de Córdoba y no obtuvo respuesta de las autoridades porque estaban "a full" con otra actividad.



La indignación de Facundo Albacete está bien justificada: hizo un enorme esfuerzo para comprarse una moto con la cual trabajar de repartidor y hace poco dos motochorros se la robaron en el barrio Arguello de la Ciudad de Córdoba.



El hombre pidió ayuda a la Policía pero primero le dijeron que su vehículo estaba en "una villa" y no pensaban ir, y cuando fue a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente se dio cuenta de que los efectivos estaban "mirando un partido" de fútbol.





"Estuve así casi siete meses para poder juntar la plata y en menos de treinta segundos se llevan el esfuerzo que uno hace. Tenés que volver a arrancar de cero y la Policía te hace una palmada en el hombro y te dice 'bueno, suerte para la próxima'", expresó Facundo en el programa Arriba Córdoba, que emite el canal El Doce.



Facundo, de 34 años, sufrió un primer hecho de inseguridad hace ocho meses, cuando unos delincuentes le robaron sus pertenencias en el barrio Observatorio de Córdoba. Ya en ese episodio las cosas fueron mal porque el hombre hizo "siete llamadas telefónicas con los chicos del local donde había sido asaltado, pero nunca fue la Policía".



Eventualmente Facundo fue en persona a la comisaría. Para reponer lo perdido el hombre empezó a trabajar de mañana en una obra en construcción, de tarde como repartido de una aplicación y a la noche como cuidador del padre de un amigo.



El segundo robo fue peor. "Dos motochoros me bajaron de la moto a golpes, súper violento el asalto, me sacaron todas mis pertenencias, mi celular y además se llevaron la moto", relató Facundo al canal El Doce de Córdoba.



A la desesperación se le sumó la indignación por la respuesta que obtuvo de las autoridades: "Llamo a la Policía y la única respuesta que recibo es 'no vamos porque es una villa', y que tenían miedo de ir", recordó el hombre.



"No me parece una respuesta por parte de la Policía", agregó.



Ya en su casa Facundo llamó 22 veces a la Policía de Córdoba para dar datos sobre su moto con la esperanza de que se la devolvieran si los motochorros la dejaban abandonada en algún lugar, pero los oficiales no le prestaron atención.



Cuando fue a la comisaría para aportar los datos en persona, Facundo se encontró con que los oficiales "estaban viendo un partido de fútbol" y cuando logró captar la atención de uno de ellos le dijeron que "por ahí están a full" en las líneas telefónicas y por eso no contestaron.