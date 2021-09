Salta: un sacerdote chocó y mató a un motoquero

Martes, 07 de septiembre de 2021

Sergio Ariel Chauque, párroco de la iglesia de Apolinario Saravia, chocó a un joven de 30 años sobre la ruta 5. Fue detenido y liberado en las últimas horas.





El sacerdote de la iglesia de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Chauque, protagonizó un terrible siniestro vial, el viernes pasado, que se cobró la vida de un joven motociclista.



El hecho ocurrió en Salta. Según informaron fuentes policiales, el cura conducía a gran velocidad una camioneta Toyota Hilux; sobre la ruta 5; habría intentado adelantarse a un camión y terminó impactando al motociclista.





A pesar de que el joven fue auxiliado y trasladado a un hospital, no pudo sobrevivir. Mientras que, el párroco fue detenido y trasladado a una comisaría, donde asistido por su defensora María Castaño, se negó a declarar y dijo que lo hará por escrito.



En la audiencia de imputación estuvieron presentes los querellantes (padres y hermana), junto con el abogado Rodrigo Escovar.



Horas después de la audiencia de imputación, Chauque fue liberado, mientras se esperan los resultados del test de alcoholemia. Al ser consultado el abogado de la víctima, Escovar adelantó que por el momento la carátula de la causa es homicidio culposo.



Según los investigadores, el vehículo no le pertenecía al religioso, ya que figura a nombre del Arzobispado de Salta, y para terminar con las irregularidades circulaba sin la Revisión Técnica Obligatoria, a gran velocidad y peor aún sin tener pagado el seguro que obliga la ley de tránsito.





La familia de Luis Landriel le dijo a El Tribuno que se encuentra destrozada por la muerte del único hijo varón y sostén de su madre. En ese contexto, María Landriel hermana y Teresa, madre del desafortunado motociclista dijeron que no van a bajar los brazos hasta que se haga verdadera justicia y se conozca la verdad de los hechos, ya que las redes sociales en toda Anta salieron en defensa del cura y de la víctima y su familia nadie se acordó.



"La ley es para todos. Hoy se presentó y no quiso decir su verdad, estamos destrozados y esperábamos algo superador, a la altura de un pastor de nuestra iglesia, pero ya ven, no fue así", concluyeron.