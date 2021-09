Selección Argentina: Armani fue desafectado y ya convocaron a Rossi Martes, 07 de septiembre de 2021 El arquero del Millonario padece una sinovitis en la rodilla derecha y dejó el predio de Ezeiza por la tarde del lunes. Como los plazos no daban para citar a un guardameta del exterior, llamaron al del Xeneize.



Franco Armani fue desafectado esta tarde de la Selección Argentina a raíz de la sinovitis que padece en la rodilla derecha. Más allá de la confirmación de esta noticia, el cuerpo técnico del combinado nacional encabezado por Lionel Scaloni llamó a Agustín Rossi.







La lesión del arquero de River -se originó en el entrenamiento del miércoles- fue evaluada con una serie de estudios que permitieron tener un panorama mucho más claro de la situación. Como los tiempos no daban para convocar a un guardameta del exterior, la idea fue apostar por el de Boca.



La baja de Emiliano Martínez, quien viajó a Inglaterra para reincorporarse a Aston Villa, dejó vacante un lugar para el partido del jueves frente a Bolivia. Los otros dos citados en el puesto son Juan Musso y Gerónimo Rulli, quienes fueron al banco ante Venezuela y en los minutos que duró el duelo con Brasil.



ARGENTINA ESPERA EL FALLO DE FIFA



A raíz de haber actuado con el aval de la Conmebol en torno a los cuatro futbolistas que se desempeñan en la Premier League, en el combinado nacional aguardan con tranquilosla resolución del conflicto por parte del máximo organismo. De todas formas, no hay plazos para la expedición.