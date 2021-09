Estudiantes empató con Argentinos y no puede ser escolta Martes, 07 de septiembre de 2021 Los dirigidos por Zielinski igualaron sobre el final y rescataron un punto que no les sirve para saltar al segundo puesto del torneo. Los de La Paternal ganaban con gol de Florentín, pero Pellegrini les aguó el festejo.



Estudiantes y Argentinos Juniors igualaron 1 a 1 en La Plata con dos goles de penal conseguidos en el segundo tiempo, cuando Gabriel Florentín convirtió para el equipo dirigido por Gabriel Milito, y Matías Pellegrini igualó por la misma vía para los que conduce Ricardo Zielinski.





Argentinos sumó después de dos derrotas y Estudiantes cortó una racha de tres victorias seguidas como local en la culminación de esta décima fecha del campeonato Socios.com, de la Liga Profesional.



Estudiantes y Argentinos protagonizaron una etapa inicial de bajo nivel, muy estudiado en cada movimiento y con escasas situaciones de riesgo para los arqueros.





Los de La Paternal armaron una línea de tres, que se transformó en otra de cinco en los retrocesos, y con ello le cerraron las bandas a Estudiantes, en especial al bloque derecho de Leonardo Godoy y Manuel Castro.



Estudiantes no le encontró la vuelta ni los espacios a una mitad de cancha muy poblada por jugadores visitantes.



Argentinos estuvo un poco más cerca con una contra de Javier Cabrera que remató desviado, después con un disparo de Florentín que pasó cerca del palo derecho y más tarde tras una mala salida de Fabián Noguera, centro de Florentín y una definición errónea de Elías Gómez.



En el segundo tiempo el partido tuvo más ritmo, siempre con Argentinos con el control del juego, aunque en el inicio el local tuvo la más clara en una pelota que peleó Francisco Apaolaza y Castro no definió bien desde buena posición.



Respondió el visitante con un cabezazo de Lucas Villalba en un córner que se fue apenas arriba y a los 11 minutos probó Nicolás Reniero de media distancia pero sin puntería.



A los 21 minutos Agustín Rogel ganó en lo alto tras un córner de Fernando Zuqui pero la pelota fue a las manos de Lucas Chaves y a los 23, en una decisión confusa del árbitro Rey Hilfer que sancionó penal de Noguera sobre Kevin Mac Allister, Florentín remató bajo a la derecha del arquero Mariano Andújar, que se tiró bien pero no pudo evitar el gol.



Estudiantes lo fue a buscar. No pudo Castro y a los 38 minutos llegó la mano penal de Lautaro Ovando y el ingresado Pellegrini abrió el pie izquierdo para marcar el empate. Después, en el final los dos tuvieron una chance para ganarlo pero el 1 a 1 fue inamovible.



- Síntesis -



Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Juan Manuel Sánchez Miño; Francisco Apaolaza y Jaime Ayoví. DT: Ricardo Zielinski.



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Carlos Quintana y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Jonatan Gómez, Elías Gómez y Gabriel Florentín; Nicolás Reniero. DT : Gabriel Milito.



Goles en el segundo tiempo: 23 minutos Florentín (A), de penal y 38 minutos Pellegrini (E), de penal.



Cambios en el segundo tiempo: 13 minutos Matías Pellegrini por Ayoví (E), 29 minutos Franco Zapiola por Pasquini (E) y Gustavo Del Prete por Castro (E), 32 minutos Lautaro Ovando por Reniero (A) y Matías Romero por Jonatan Gómez (A), 39 minutos Gabriel Hauche por Elías Gómez (A) y 44 minutos Gabriel Carabajal por Florentín (A).



Amonestados: Zuqui (E). Moyano, Elías Gómez y Carabajal (A).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer



Estadio Jorge Luis Hirschi.