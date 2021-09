Francisco Benítez ganó La Voz Argentina y conquistó al país con su talento e historia de vida

Lunes, 06 de septiembre de 2021

“Quien ha ganado La Voz Argentina es….”, dijo Marley con toda la emoción posible, antes de anunciar el nombre de Francisco Benítez como el gran ganador del certamen.





Y el chico humilde que es una suerte de Clark Kent / Superman cuando tiene que cantar, quedó estupefacto, sin creer lo que estaba viviendo.



Así concluyó la tercera edición de La Voz Argentina, un programa que tuvo cuatro finalistas de nivel sobre el escenario, y millones de espectadores en un evento televisivo como el que hacía tiempo no se daba en Argentina. Hubo, según datos oficiales de la producción, 4 millones 600 mil votos.



En un programa dinámico y que fue a todo ritmo, con múltiples presentaciones en vivo, el comienzo fue con un guiño para Córdoba. Los cuatro finalistas, Luz Gaggi, Nicolás Olmedo, Ezequiel Pedraza y Francisco Benítez unieron sus voces a puro ritmo de cuartetazo. La canción elegida fue Amor clasificado, un himno de Rodrigo que precisamente menciona a este diario en su letra.





La final fue repasando el camino hasta esa instancia de cada uno de los participantes, que fueron viendo en una pantalla gigante su recorrido. La emoción a flor de piel hizo que más de uno no pudiera contener las lágrimas.



El primero de los participantes en salir al ruedo fue Nicolás Olmedo (24 años, de Apóstoles, Misiones, y del team Lali). Cantó Resistiré, y el jurado se deshizo en elogios. “Todo un showman, se adueñó del escenario” dijo Soledad, mientras que Mau y Ricky le dijeron que el trabajo que hizo Lali con él fue espectacular. Lali, en tanto, le dijo: “Siempre sentí que tenía que seguir en este programa. Lo que acabás de hacer es una reafirmación del artistazo que sos”.





Después llegó el turno de Francisco Benítez, que cantó Gracias a la vida, de impecable traje negro y una interpretación sentida y emotiva como siempre. Lali le dijo: “Lo que más voy a extrañar de este programa es tenerlo cerca a él, ese privilegio de verlo en primera fila”.



Soledad, en tanto, agregó como su coach: “Estoy tan orgullosa y agradecida de que formes parte de mi equipo, pero fundamentemnte vos me das esperanza, un cosquilleo por el cuerpo, gracias por esto que nos generás a todos. Hermoso lo que hiciste”.







Luz Gaggi, en tanto, cantó Halo, de Beyonce, luciendo la asombrosa extensión de su registro vocal. “Tenés una voz muy reconocible, lo mejor que te pudo haber dado la naturaleza”, dijo Soledad. “Tú eres la voz más exportable que tiene el programa, yo pienso en tu futuro internacional”, le dijo Montaner.





Por último, llegó el turno de Ezequiel Pedraza, el otro cordobés de la final, que cantó un hitazo de Luis Miguel, Entrégate, fiel al rol de galán que jugó en el ciclo. “Es un inmenso intérprete, tiene la voz de un baladista extraordinario. Te mereces ser el gran cantante de La Voz Argentina”, le dijo su coach, Ricardo Montaner.





LOS RESULTADOS

Marley fue anunciando los resultados, y fue precisamente Ezequiel quien quedó en el cuarto lugar, por lo que se llevó un TV 55 pulgadas y 200 mil pesos. El tercer lugar quedó para el misionero Nicolás Olmedo, que además de la TV se llevó 300 mil pesos.



Tras el interminable corte comercial, Luz Gaggi, Fran Benítez y toda la audiencia esperaron ansiosos el sobre con el Marley anunciaría finalmente quién era él o la ganadora.



La chica de La Plata quedó con el 27.9% mientras que Francisco se alzó con el 44.1 por ciento.





Además del televisión para cada uno, ella se alzó con 500 mil pesos, mientras que el cordobés obtuvo un millón 500 mil.



Incrédulo hasta el último minuto, incluso en el post show conducido por Marcelo Polino, Benítez no dejó de agradecer a sus afectos, su pueblo, su familia y a su mujer, que está embarazada y a punto de parir.