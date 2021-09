Mascotas Saludables: así será el cronograma del mes de septiembre

Viernes, 03 de septiembre de 2021

El programa estará presente durante la próxima semana en los barrios Jardín y Quilmes, en el horario de 8 a 12.



Los servicios veterinarios gratuitos para los animales domésticos comprenden esterilizaciones, vacunaciones, desparasitaciones y control médico por parte de los veterinarios. En todos los casos se aplican los protocolos sanitarios por el covid 19.



La Municipalidad de Corrientes informa a los vecinos, los barrios en los que se llevarán adelante los servicios veterinarios gratuitos de Mascotas Saludables durante el mes de septiembre. La presentación, que forma parte del Operativo Integral La Muni en tu Barrio, tendrá lugar en el horario de 8 a 12, con todos los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus.

Mascotas Saludables es un programa municipal que busca fomentar la tenencia responsable de los animales domésticos. Los servicios que se brindan comprenden colocación de vacunas antirrábicas, desparasitaciones, control médico veterinario, y esterilizaciones (castraciones).

De acuerdo al cronograma el programa, que se encuentra a cargo de la dirección General de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se desarrollará durante la próxima semana en los barrios Jardín y Quilmes.

El miércoles 8, las atenciones veterinarias gratuitas estarán en la intersección de las calles Caléndulas y Azucena, del barrio Jardín, mientras que el viernes 10 se trasladará al barrio Quilmes (44 Viviendas, Manzana B, Casa 17, Hernandarias al sur). En ambos casos, los operativos estarán acompañados por el programa La Muni en tu Barrio.

Vale recordar que este viernes Mascotas Saludables y La Muni en tu Barrio se desarrollarán en el barrio Ciudades Correntinas, debido a la reprogramación por mal tiempo de la semana pasada.



RECOMENDACIONES



Los vecinos que quieran castrar a sus mascotas deberán anotarse, en los días previos al operativo, en la delegación municipal del sector o lugar que la dependencia a cargo lo indique, debido al cupo diario que el equipo veterinario maneja para poder realizar las intervenciones en el quirófano móvil comunal.

Además, se exige que las mascotas se presenten limpias (deberán ser bañadas con un día antes), tengan un ayuno sólido de 12 horas y líquido de 6 horas. Los animales no deberán estar en celo ni en gestación, en el caso de las hembras. Los perros tendrán que contar con collar y bozal, y los gatos deben ir en jaulas o mochilas.

Para el caso de vacunación antirrábica, desparasitación o control de salud, no será necesario anotarse previamente, ya que la atención será por orden de llegada, aunque sí guardar las recomendaciones relacionadas con el aseo que deberán presentar las mascotas, y las medidas de seguridad correspondientes. En todos los casos las mascotas deberán estar acompañadas por una persona adulta.

Debido al protocolo sanitario que se viene aplicando por la pandemia del coronavirus, en todos los casos se hace cumplir las medidas de distanciamiento en la fila y el uso obligatorio de barbijo. Además, la Municipalidad provee de alcohol en gel o diluido en agua para proceder a la desinfección de manos.



CRONOGRAMA



Viernes 3

Barrio Ciudades Correntinas - operativo: Palermo y Perito Moreno. Inscripción Delegación municipal (Turín y Tupac Amarú)

Miércoles 8

Barrio Jardín - operativo e inscripción en la calle Caléndulas y Azucena

Viernes 10

Barrio Quilmes - operativo e inscripción: 44 Viviendas, Manzana B, Casa 17 (Hernandarias al sur)

Miércoles 15

Barrio Santa Rita - Calle 3 y calle 138 (Ruta 5 kilómetro 2)

Viernes 17

Barrio Pirayuí - José Ferrau y Toledo Lorenzo

Miércoles 22

Barrio Concepción - Ex Vía y Nicaragua

Jueves 23

Barrio Laguna Brava - Joaquín Madariaga y 6 de Mayo

Miércoles 29

Barrio Yecoha