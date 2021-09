Padre e hijo fueron condenados por el asesinato de un joven en Mercedes

Viernes, 03 de septiembre de 2021

Bernabé Ojeda (46) recibió la pena de 18 años de prisión y su hijo Gastón Ismael Ojeda (21), una de 15. Los dos golpearon, apuñalaron y mataron a Hugo Daniel Velázquez, quien quiso mediar para frenar una pelea callejera.





El Tribunal Oral Penal de Mercedes condenó a un hombre y su hijo por el asesinato de Hugo Daniel Velázquez, alias “Tete”, ocurrido el 25 de diciembre del año 2019 en la ciudad de Mercedes.



Bernabé Ojeda (46) recibió la pena de 18 años de prisión y su hijo Gastón Ismael Ojeda (21) la pena de 15 años de prisión. Ambos fueron hallados culpables del delito de homicidio simple. En tanto, Martín Ojeda fue absuelto de culpa y cargo.



El juicio culminó el martes a la mañana con los alegatos de las partes y el tribunal resolvió condenar a dos de los tres imputados. Martín Ojeda estuvo representado por la defensora oficial, la dra. Julieta Lacroze y fue absuelto por insuficiencia probatoria.



El debate se realizó por el caso de homicidio simple en grado de tentativa y homicidio simple, ambos en concurso real, por los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2019.



El primero de ellos ocurrió entre las 5 y 5:20 horas de la mañana en la calle Belgrano y Falucho en la zona Sur de Mercedes, en la que fue golpeado y apuñalado Leonardo López.



El segundo caso se produjo a las 5:30 en calle Falucho entre Belgrano y Rivadavia cuya víctima fatal fue Hugo Daniel Velázquez, por el que llegaron imputados Bernabé Ojeda, Gastón Ismael Ojeda y Martín Ojeda.



Cabe mencionar que el tribunal además hizo lugar a la acción civil instaurada condenando a Bernabé Ojeda y a Gastón Ismael Ojeda al pago de la suma de 15 millones pesos, en forma solidaria una vez firme la presente.



Es importante mencionar que respecto del hecho cuya víctima resultara el ciudadano López, el tribunal entendió que las agresiones que recibió el mismo fueron en el marco de una riña en la que intervino junto con su hermano Jorge con los Ojeda (Bernabé y Gastón), en la que ambos bandos poseían arma blanca, pelea producida como consecuencia de un incidente vial previo provocado por un roce entre las motos en las que circulaban.



Ello conllevó a la modificación de la calificación legal por parte del tribunal, conforme proposición efectuada por la defensa particular a cargo de los dres. Karam, condenando a los acusados Ojeda (Bernabé y Gastón) por el delito de lesiones graves en riña por haber puesto en riesgo la vida de la víctima Víctor Leonardo López.



Además, respecto del hecho cuya víctima fatal resultara el ciudadano Hugo Daniel “Tete” Velázquez la acusación no pudo acreditar ante el tribunal que el acusado Martín Ojeda haya sido partícipe del homicidio, toda vez que el mismo no pudo ser correctamente identificado como interviniente en el hecho criminal, tampoco fue aprehendido ese día en cercanías del lugar del suceso y ninguna de las pruebas científicas lo vincularon con el hecho de sangre que culminó con la vida de “Tete” Velázquez.



El tribunal estuvo compuesto por los jueces Ignacio Muschietti y Jorge Troncoso que estuvieron en la sala y vía online desde Curuzú Cuatiá el dr. Martín Vega. Estuvieron el abogado querellante dr. Andrés Gauna junto a la esposa de la víctima y el fiscal Juan Carlos Alegre. La defensa de los imputados de Bernabé Ojeda y Gastón Ismael Ojeda estuvo a cargo de los dres. Ignacio y Pedro Karam.



Los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de los próximos cinco días hábiles.