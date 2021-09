Provincia pagó en agosto un plus superior a $30.600 por agente Jueves, 02 de septiembre de 2021 Instruido por el gobernador Gustavo Valdés, a través de un esquema diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de Corrientes abonó el segundo tramo $15 mil durante el mes ocho, en concepto del Plus Extraordinario y duplicó en este período el monto del adicional mensual.



“La gestión del gobernador Gustavo Valdés garantizó el equilibrio fiscal, la sustentabilidad de políticas públicas y consecuentemente el sostenimiento del salario real de los correntinos”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.



“En agosto, producto de la gestión de Valdés, la Provincia avanzó con el diseño del pago de $15 mil por agente –activo, jubilado y pensionado- del segundo tramo del Plus Extraordinario por única vez de $20 mil”, explicó Rivas Piasentini.



“A este beneficio se suma el pago del Plus Unificado Remunerativo mensual de $15.650, con lo cual durante agosto cada agente de la administración pública provincial percibió en concepto de adicional unos $30.650”, describió el economista correntino a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Más de $7.500 millones



“Para abonar los $15 mil del segundo tramo del plus extraordinario el Gobierno Provincial invirtió y volcó al mercado local más de $1.200 millones; para pagar el Plus Unificado Remunerativo mensual de $15.650, inyectó en Corrientes otros $1.300 millones. Y en concepto de haberes de agosto, otros $5 mil millones, acumulando ese mes una inversión total superior a los $7.500 millones”, sostuvo Rivas Piasentini.