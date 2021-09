Se llevaron $ 80.000 en violento robo a jubilada

Jueves, 02 de septiembre de 2021

La víctima fue encerrada en el baño. Es la segunda vez que la asaltan.





Por segunda vez en el año, le robaron a una jubilada. Uno de los malvivientes, empuñando un cuchillo tipo carnicero, la amenazó de muerte y la encerró en el baño. Luego se ocuparon de revisar muebles.



Revolvieron toda la casa desparramando ropas y otros enseres por el piso. Además de $ 80.000, se llevaron otros elementos.



Interviene la comisaría 1ª de Goya y el fiscal de Instrucción Patricio Palisá.



El delito se cometió en un domicilio situado en Juan Pujol al 100, de la ciudad de Goya.



Para no entorpecer la investigación, no trascendieron mayores detalles del hecho.



Solo se sabe que la mujer se hallaba sola en esos momentos. Presumen que los delincuentes realizaron un estudio del terreno para entrar a robar. Al menos uno de la banda habría quedado afuera para alertar a los entraron.



A punta de cuchillo, la señora fue llevada hasta el baño, donde la encerraron. Previamente, la intimidaron para que dijera dónde guardaba el dinero.



Los malvivientes empezaron a revisar cajones de los muebles y otros sectores del inmueble.



Se alzaron con un botín de $ 80.000. También sustrajeron bombillas de plata, su alianza de oro y aros.



Luego, desde la cocina, se llevaron ollas, licuadora y tubos de gas de 10 kilos.



La damnificada sufrió un robo el 19 de junio y en esa ocasión los ladrones se fueron con $ 100.000.



Llamó la atención un mensaje que dejaron escrito en la pared: “Eso por no pagar hdp”.



La mujer aclaró a los policías que no tiene deudas.



En el marco de la investigación, técnicos de la repartición analizan videos de cámaras de seguridad de la zona para determinar en qué se movilizaban los delincuentes y otros datos.