Secuestran armas de fuego y gran cantidad de cuero vacuno Miércoles, 01 de septiembre de 2021 Gran cantidad de cuero de animales vacunos fueron decomisados por la policía, puesto que no contaban con las documentaciones correspondientes. Además, en el mismo procedimiento fueron secuestradas armas de fuego.



Los trabajos se llevaron adelante en diferentes sectores de las localidades de Sauce, Perugorría y Mercedes, donde efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y de la División Investigaciones dependientes de la Unidad Regional N°3 de Curuzú Cuatiá realizaron el control de vehículos e identificación de personas, demoraron a varios vehículos y secuestraron varias armas de fuego.





En tanto, en Perugorría, al detener la marcha de una camioneta hallaron en su interior gran cantidad de cueros de animal vacuno, cuyos ocupantes manifestaron ser empleados de una barraca. Sin embargo, no contaban con las correspondiente documentación y además, al verificar minuciosamente se constató que algunos de ellos no contaban con marcas ni señal.



Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en turno.