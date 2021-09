Un músico antivacunas murió por coronavirus a los 40 años Miércoles, 01 de septiembre de 2021 Marcus Birks tenía 40 años y sostenía que no se iba a contagiar de coronavirus porque "hacía mucho ejercicio".



Marcus Birks, un músico inglés antivacunas, murió por coronavirus a los 40 años. Aseguraba que no iba a contraer la enfermedad porque no tenía problemas de salud y “hacía mucho ejercicio”.



Birks, que formaba parte de un dúo pop junto a la cantante "Libs" y era de de Leek, Staffordshire, Inglaterra, había expresado en varias oportunidades su oposición a las vacunas.





El pasado 11 de agosto, cuando se confirmó su cuadro de coronavirus, había manifestado que el contagio había sido un shock para él porque no era frecuente que se enfermara.





"Si no has estado enfermo no creas que no te vas a enfermar, así que escuchas las cosas y vacunate. Cuando sientes que no puedes respirar lo suficiente, es la sensación más aterradora del mundo", había dicho en una entrevista a la BBC.



"Era un poco ignorante al respecto y simplemente lo pospuse. Lo primero que le voy a decir a toda mi familia es que se vacunen y a todos los que vea. Y tan pronto como pueda conseguirlo, definitivamente lo haré", había agregado, arrepentido.



Desgarradora carta de la esposa de Marcus Birks

“El dolor que siento al escribir esto es insoportable, mi corazón ha sido arrancado, mi alma y mi mundo total y completamente destrozados”, expresó la cantante Libs a través de la cuenta de Instagram oficial del músico.



Allí, confirmó la noticia: “Mi esposo, mi mejor amigo, mi alma gemela, Marcus falleció ayer por la mañana”.





“Hemos estado juntos durante más de la mitad de mi vida, desde que tenía 16 años y estuve casada durante 10 años, y lo he amado y adorado durante los 17 años completos. Le hice la promesa de que le diría a nuestro bebé todos los días cuánto lo ama, lo especial que es y cómo habría sido / es el mejor padre que un hijo podría desear”, expresó la mujer.



“Mi corazón ha sido completamente arrancado y no sé cómo se supone que debes lidiar con tal dolor y dolor, pero saber que estoy creciendo como una parte de él dentro de mí me está ayudando a superar este momento desgarrador”, escribió.



Libs agradeció “a todos por sus amables palabras y apoyo durante estas últimas semanas, Marcus estaba realmente impresionado por la cantidad de ustedes que le enviaron su amor”.



Su esposa lo describió como “el hombre más increíble, característico, cariñoso, amoroso, leal, desinteresado y orgulloso y todo lo que quería hacer era ayudar a tantas personas como pudiera, eso en sí mismo mostraba la pureza de corazón y alma que tenía”.



“Marcus quiero darte las gracias por hacerme sentir completamente amado, sabía cuánto me adorabas, como yo te amo a ti, me dijiste todos los días lo mucho que significaba para ti y que nunca olvidaré. Tú y yo para siempre, eso es lo que siempre me dirías...”, expresó.