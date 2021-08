River lo dio vuelta sobre el final y venció a Sarmiento

Martes, 31 de agosto de 2021

El Millonario, con varias ausencias, se impuso por 2-1 en su visita a Junín: se acerca a Lanús, líder del torneo local. Enzo Pérez, el héroe de la noche.





River, con varias ausencias entre convocados para Eliminatorias y lesionados, consiguió un triunfo agónico por 2-1 contra Sarmiento de Junín, como visitante, por la novena fecha de la Liga Profesional. De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo trepa en la tabla: quedó tercero. Enzo Pérez fue el autor del gol de la victoria.





El Millonario tuvo varias bajas por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022: Paulo Díaz (Chile), Héctor David Martínez, Robert Rojas (Paraguay), Franco Armani y Julián Álvarez (Selección Argentina). A su vez, no contó con Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana, Matías Suárez y Nicolás De La Cruz, lesionados. El DT probó una defensa inédita, sin zagueros centrales naturales, con Felipe Peña Biafore, Enzo Pérez (de líbero) y Bruno Zuculini. Y el Verde aprovechó una distracción en el inicio. A los 11 minutos, Jonathan Torres le ganó a Enzo, pero nunca pudo definir contra Enrique Bologna. La pelota le quedó a Sergio Quiroga, quien le envió un centro a Gabriel Alanís. El atacante le pegó como pudo: Pérez y Beto se quedaron quietos y vieron cómo la pelota ingresó al arco. Fue el 1-0.



Al equipo de Marcelo Gallardo le costó acomodarse en el partido y no creó tantas situaciones claras de gol. En una de las pocas, Enzo Fernández envió un centro y la pelota dio en el palo, sorprendiendo a Manuel Vicentini.



La igualdad llegó a los 33 minutos, de la mano de Milton Casco, uno de los mejores jugadores de River en lo que va del semestre. Tras una gran jugada individual por la banda izquierda, el lateral habilitó a Jorge Carrascal, quien marcó el empate con un bombazo.



En la segunda mitad, el Millonario mostró una mejor versión: dominó, fue más peligroso al atacar y tuvo más chances para dar vuelta el encuentro. Un remate de Carrascal que pasó cerca del travesaño y un cabezazo de Federico Girotti (que el arquero Manuel Vicentini salvó con lo justo) fueron las situaciones más peligrosas. A su vez, River reclamó un penal de Lautaro Montoya sobre Braian Romero, aunque el árbitro Facundo Tello consideró que no hubo infracción del defensor de Sarmiento.



Más adelante, a los 34, el Verde se quedó con un jugador menos: Brian Salvareschi fue expulsado por doble amarilla. A los 44, en una de las últimas jugadas del encuentro tras un corner, Enzo Pérez aprovechó una serie de rebotes dentro del área y anotó el 2-1 definitivo, para el triunfo agónico.



De esta manera, River llega a 17 puntos: está tercero en la Liga Profesional, a 2 unidades de Lanús, líder con 19. En la próxima fecha, se medirán en el clásico contra Independiente, escolta del Granate.