El Gobierno prorrogó la suspensión de la exportación de carne

Martes, 31 de agosto de 2021

El Gobierno extendió del cepo a la exportación de carne hasta el 31 de octubre. Así lo dispuso mediante la Resolución Conjunta 7/2021 firmada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial.



En la resolución se explica que "en materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos. Tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena. En consecuencia, puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios".





Y plantea que "si bien la solución estructural a la tensión entre mercado externo y mercado interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción, en el corto plazo la herramienta de limitar las ventas al exterior es indispensable para garantizar el acceso a la carne vacuna frente al fuerte aumento de los precios a los consumidores".



El decreto, que venía este martes 31 de agosto, fijó que el máximo de toneladas mensuales a vender al exterior no puede superar el 50% de lo exportado en el periodo julio-diciembre de 2020 inclusive, al tiempo que se delegó en ambos Ministerios la facultad de determinar la metodología para fijar los cupos o cuotas individuales. Este decisión, según productores rurales, no solo no impactó de manera relevante en la baja de precios sino que generó fuertes pérdidas al sector.



Según un informe publicado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras 135 días de políticas restrictivas contra el sector, "la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por u$s1.084 millones". De este modos, las cifras dan muestra de que desde el 15 de abril hasta la fecha el sector perdió u$s8 millones por día.



Ante este escenario y la decisión de la prórroga, la Mesa de Enlace tendrá esta tarde una reunión importante. El encuentro se llevará a cabo en la provincia de Santa Fe y estarán presentes los líderes de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de las Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y en representación de Coninagro estará Elbio Laucirica. Se estima que buscarán avanzar en un plan de acción.