Valdés arrasó en Corrientes y le dio a la UCR un amplio triunfo sobre el peronismo

Lunes, 30 de agosto de 2021

Con más del 76% de los votos, Valdés superó prácticamente por 50 puntos a Ríos, que obtuvo el 23%





Ganó Gustavo Valdés y se convirtió en el segundo gobernador reelecto de la historia de Corrientes. Los primeros resultados oficiales mostraban un triunfo contundente, puesto que ganó en todo el territorio de la provincia con un porcentaje superior al 70%. Tal diferencia de alrededor de 50 puntos porcentuales frente al candidato peronista Fabián Ríos, que aparece apenas por encima del 20%, podría convertir a Valdés en el gobernador correntino más votado desde la recuperación democrática. Con el 99% de las mesas escrutadas, el gobernador alcanzó alrededor del 76.7%, mientras que el candidato peronista el 23.2%.



Valdés encabezó una conferencia de prensa para compartir su triunfo con el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo; el senador nacional Luis Naidenoff; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el candidato legislativo bonaerense Facundo Manes; el diputado nacional José Cano; el exsecretario de Salud y candidato porteño Rodolfo Rubinstein; y los dirigentes Ricardo Gil Lavedra y Ernesto Sanz, entre otros dirigentes radicales de todo el país, proyectando de algún modo esta elección provincial de cara a los compromisos venideros en el país: las PASO de septiembre y las generales de noviembre.







Tras saludar a la oposición del Frente de Todos, Valdés agradeció el apoyo de la UCR y de todos los partidos aliados. “Hicimos una propuesta que logró el 75% de los votos. Este resultado confirma el acompañamiento de los dos tercios de ambas cámaras de la Legislatura, pero además ratifica nuestro compromiso de garantizar la república, la libertad y el respeto a la soberanía popular”, dijo.



“La grieta no conduce a nada, por eso invito al Frente de Todos a que podamos realizar una construcción distinta y de transformación social”, remarcó. Los candidatos del Frente de Todos dieron una conferencia de prensa y reconocieron el triunfo agradeciendo a los ciudadanos. “Las convicciones no se abandonan”, dijo el candidato Ríos.





El gobernador superó su propia marca del 2017, cuando ganó con el 54% de los votos, y de su antecesor, Ricardo Colombi, que en 2009 había sido elegido con el 62%.



Más allá de que la tranquilidad reinó durante toda la campaña e incluso durante toda la jornada electoral, fue imposible soslayar el grave suceso del jueves en Tapebicuá en el que el diputado provincial Miguel Arias recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen.





La expectativa estaba puesta, en todo caso, en el efecto político de ese hecho violento. Puestos los resultados, la realidad no varió demasiado de los datos previos, medidos en encuestas. El hecho fue repudiado ampliamente, pero no caló en las urnas.



La afluencia todavía está por determinarse. El número final podría dar respuesta a la incidencia que tuvieron los efectos restrictivos de la pandemia y al cambio de centros de votación que operó -por el protocolo Covid- en gran cantidad de electores.



Valdés ratificó su condición de gran elector, pues su altísimo performance ayudó a que Eduardo Tassano conserve la intendencia de la capital provincial en el marco de una elección holgada y también histórica, puesto que nunca antes un intendente capitalino consiguió la reelección. Tassano derrotó sin atenuantes a Gustavo Canteros, actual vicegobernador, que con su salida del frente oficialista y su desembarco en el PJ generó un suceso político de alta relevancia en el arranque de la campaña.



También ganó el candidato oficialista en Goya, Mariano Homaechea e incluso el de Ituzaingó, pago chico del gobernador, donde el primer mandatario apoyó la postulación de uno de sus hermanos: Juan Pablo Valdés.





Este triunfo contundente de Valdés (puede llegar a conseguir 12 de los 15 diputados y 4 de los 5 senadores en disputa) proyecta su figura en la Nación, porque constituye un aliciente para la oposición nacional de cara a las elecciones primarias. Fue, sobre todo, un espaldarazo para los candidatos radicales, que desde temprano estuvieron en Corrientes para tratar de capitalizar este triunfo, el primero en importancia del calendario 2021, puesto que Corrientes renovó la mayoría de sus autoridades provinciales y municipales.



La nacionalización del triunfo puede inferirse más cómo una pretensión, puesto que los factores que incidieron en el aplastante triunfo de Valdés siempre fueron locales. Desde 2001 en adelante, de hecho, el oficialismo correntino consiguió siempre el aval del electorado, aunque no siempre pudo repetir esa performance en las elecciones nacionales. El gobernador, arropado en el acompañamiento de ayer, planea ahora quebrar esa tendencia.