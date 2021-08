Decomisaron millonaria carga de maíz y soja ilegal rumbo a Misiones

Lunes, 30 de agosto de 2021

El cargamento venía distribuido en cuatro camiones provenientes de Chaco y Santiago del Estero. Lo secuestrado superaría los 4 millones de pesos.



Cua­tro ope­ra­ti­vos de la Gen­dar­me­ría de­ja­ron co­mo sal­do el de­co­mi­so de po­co más de 135 to­ne­la­das de ma­íz y so­ja que via­ja­ban con des­ti­no a la pro­vin­cia de Mi­sio­nes. El car­ga­men­to es va­rias ve­ces mi­llo­na­rio, in­for­ma­ron des­de la fuer­za.





Lo re­a­li­za­ron efec­ti­vos de los es­cua­dro­nes 48 “Co­rrien­tes” y 57 “San­to To­mé”.



Du­ran­te el fin de se­ma­na y so­bre la Ru­ta Na­cio­nal Nº12, en el ac­ce­so a Pa­so de la Pa­tria, los gen­dar­mes de­mo­ra­ron un ca­mión oriun­do de Gan­ce­do (Cha­co) con 29 mil ki­los de so­ja a gra­nel, mien­tras que mi­nu­tos más tar­de de­tu­vie­ron otro ve­hí­cu­lo si­mi­lar que pro­ve­nía de la lo­ca­li­dad san­tia­gue­ña de Ro­ver­si con 35 mil ki­los de ma­íz. En am­bos ca­sos los con­duc­to­res que­da­ron li­bres, pe­ro sus ca­mio­nes in­cau­ta­dos con la car­ga.





Los otros dos se con­cre­ta­ron cer­ca de Co­lo­nia Lie­big, por ru­tas pro­vin­cia­les Nº71 y 74, don­de los gen­dar­mes de­mo­ra­ron un ca­mión com­ple­ta­men­te ex­ce­di­do y sin do­cu­men­ta­ción res­pal­da­to­ria de las 42 to­ne­la­das de ma­íz que lle­va­ba. Pos­te­rior­men­te, por Ru­ta Na­cio­nal Nº14, a la al­tu­ra del ki­ló­me­tro 669, de­mo­ra­ron otro ca­mión con se­mi­rre­mol­que que tras­la­da­ba cer­ca de 30 mil ki­los de ma­íz. Se­gún re­fi­rie­ron los vo­ce­ros de la fuer­za, su con­duc­tor no te­nía do­cu­men­ta­ción de la car­ga que lle­va­ba. En to­dos los ca­sos, se de­ter­mi­nó que te­nía co­mo des­ti­no fi­nal la pro­vin­cia de Mi­sio­nes, don­de pre­su­mi­ble­men­te se­ría sa­ca­da de for­ma ile­gal por puer­tos clan­des­ti­nos del in­te­rior. El car­ga­men­to su­pe­ra­ría los $4.000.000, se­gún es­ti­ma­cio­nes ofi­cia­les.



Ha­ce no más de tres me­ses, la Jus­ti­cia Fe­de­ral des­ba­ra­tó una or­ga­ni­za­ción que in­vo­lu­cra­ba a hom­bres de las fuer­zas de se­gu­ri­dad, que fa­ci­li­ta­ban es­te con­tra­ban­do.



Perdió el control y terminó ruedas arriba



Un au­to­mo­vi­lis­ta re­sul­tó con le­sio­nes en to­do su cuer­po, lue­go de que el ve­hí­cu­lo en el que cir­cu­la­ba ter­mi­na­ra des­pis­tan­do y vol­ca­ra a la ve­ra de la Ru­ta Pro­vin­cial Nº13 en ju­ris­dic­ción de Caá Ca­tí.





El ac­ci­den­te se re­gis­tró en la ma­dru­ga­da de ayer, con las pri­me­ras lu­ces del dí­a, cuan­do el ocu­pan­te de un au­to­mó­vil Volks­wa­gen Su­rán per­dió el con­trol de su ro­da­do y lue­go de de­ses­ta­bi­li­zar­se con la ban­qui­na, ter­mi­nó des­pis­tan­do y vol­can­do cer­ca de unos alam­bra­dos ca­mi­no a “Ta­laty” por Ru­ta Pro­vin­cial Nº13.



Afor­tu­na­da­men­te, el con­duc­tor del ve­hí­cu­lo só­lo re­sul­tó con al­gu­nas le­sio­nes le­ves y pu­do ser asis­ti­do en el lu­gar. Su au­to­mó­vil que­dó con sus cua­tro rue­das ha­cia arri­ba y de­bió ser asis­ti­do por per­so­nal po­li­cía y de Bom­be­ros Vo­lun­ta­rios.



Si bien la co­mi­sa­ría ju­ris­dic­cio­nal ini­ció ac­tua­cio­nes su­ma­ria­les, só­lo se re­gis­tra­ron da­ños ma­te­ria­les en el au­to­mó­vil, por lo que no pa­só de un gran sus­to.