El papa Francisco habló sobre su estado de salud: "Un enfermero me salvó la vida" Lunes, 30 de agosto de 2021 El sumo pontífice concedió una entrevista, que será emitida el miércoles, y se refirió a las especulaciones sobre su salud y una posible renuncia: "Cuando un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave", remarcó.



Francisco dio una entrevista a una radio de España donde habló sobre la intervención quirúrgica a la que se tuvo que someter y reveló que por segunda vez en su vida “un enfermero le salvó la vida”.



El lunes se emitió un anticipo de la extensa entrevista, que se emitirá completa el miércoles, que el Papa le dio a la radio del episcopado español, COPE, en donde bromea sobre su salud y dice que está "todavía vivo" y comenta que “un enfermero me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. La primera fue en el año 57”.





En este sentido, el sumo pontífice se lamenta que "siempre que el Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave", en respuesta a los rumores sobre una supuesta renuncia tras la operación por una "estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante" en el colon a la que se sometió el 4 de julio y por la que debió pasar 10 días internado en el hospital Gemelli de Roma, antes de continuar su recuperación en el Vaticano.



El cónclave es el nombre de la reunión de cardenales menores de 80 años que eligen a un nuevo Papa en la Capilla Sixtina ante la renuncia o muerte del pontífice.



El Papa se refirió así a rumores sobre su eventual paso al costado a fin de año, cuando cumplirá 85 años, lanzados por sectores conservadores de la prensa italiana en base a un supuesto agravamiento de su salud tras la operación de colon.