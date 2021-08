Cardozo resaltó que desde el punto de vista sanitario, la jornada electoral se transita en absoluta normalidad

Domingo, 29 de agosto de 2021

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, luego de emitir su voto, ofreció su punto de vista sobre como viene transitándose la jornada eleccionaria en Corrientes, señalando en primer lugar que se desarrolla con absoluta normalidad y en el plano sanitario, con un intenso trabajo en conjunto con la Junta Electoral Provincial, el Comité de Crisis y las fuerzas de seguridad, para preservar la salud en la votación.





Asimismo, señaló que en los casos que lo requieran, se activan los protocolos de seguridad, para lo cual el personal de Salud Pública, atento a cualquier inconveniente que se pueda plantear debido a la pandemia por Covid-19.



A la vez que a manera de anuncio, informó que en el transcurso de esta jornada se hará oficial que la ciudad Capital volverá a fase 5 del aislamiento, tras la curva descendente que se observa en los contagios, lo que se ve reflejado en los partes diarios.



No obstante, Cardozo aclaró que no hay que bajar la guardia y admitió que preocupa y se está muy pendiente del ingreso de la variante Delta que “seguramente nos va a tocar y representará una tercera ola para Corrientes”.



“Por eso seguimos apelando a la responsabilidad de la gente a cumplir con las recomendaciones, es decir uso de barbijo, distanciamiento, lavado de manos permanente y otros”, agregó el titular de la cartera sanitaria.



No obstante, Cardozo aseguró que el Hospital de Campaña Escuela Hogar está preparado ante la amenaza. “Se instaló un nuevo tomógrafo, un laboratorio de emergencia y se van a habilitar más camas de internaciones, además ya contamos con la experiencia que nos otorgó todo este tiempo de pandemia”, finalizó expresando