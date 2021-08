Valdés anunció múltiples acciones para esclarecer el hecho

Viernes, 27 de agosto de 2021

Informó además que se comunicó con la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic -quien ofreció el apoyo de las fuerzas federales- y se puso a disposición del diputado y su familia.







El gobernador Gustavo Valdés brindó este viernes una conferencia de prensa para referirse al ataque sufrido por el diputado provincial Miguel Arias anoche en la localidad de Tapebicuá. En la oportunidad el mandatario expresó su enérgico repudio hacia lo sucedido, remarcando que el Gobierno está trabajando para esclarecer el hecho y poniéndose a disposición del legislador y su familia, como así también prestando su colaboración a las fuerzas federales.



En el Salón Verde de Casa de Gobierno, y acompañado de los ministros de Secretaría General y de Salud, Carlos Vignolo y Ricardo Cardozo, Valdés declaró que “repudiamos enérgicamente todo tipo de violencia y, sobre todo, la violencia política en este tipo de cuestiones”, comenzó de manera enfática el gobernador, al dirigirse a los medios de prensa presentes.



El titular del Ejecutivo informó que el diputado Miguel Arias “en este momento se encuentra estable, y hemodinámicamente compensado”.



Seguidamente, dio cuenta que una vez enterado del hecho “di la orden al ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni y al jefe de la Policía de Corrientes, comisario Félix Barboza que se trasladen inmediatamente hacia la zona para tomar cartas en el asunto, al igual que a la división de Delitos Complejos, para investigar este hecho en esta localidad de 800 habitantes”.



Continuando, el mandatario contó que también se ha comunicado con el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa quien estuvo presente al momento del ataque al legislador, al igual que con la esposa y el hijo de Arias, poniendo a disposición todos los recursos del Gobierno provincial y expresándoles nuestra solidaridad, respecto de estos hechos”.



“Hoy está dispuesto el avión sanitario de la Provincia para que el diputado sea trasladado, de ser necesario, hacia el Hospital Escuela de Corrientes, y podamos tener todos los recursos médicos disponibles para que esté en condiciones”, añadió el gobernador, a la vez que informó, por otra parte, que “también me he comunicado con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que nos ha ofrecido apoyo para investigar el hecho ocurrido”.



“Queremos que se investigue y se conozca en profundidad lo que ocurrió”, por lo que “he dado la orden de que todos los medios del Estado provincial se pongan a disposición”, reiteró el mismo durante la conferencia, y momento seguido expresó su solidaridad hacia el frente opositor. “Somos solidarios también con el Frente de Todos y con el Partido Justicialista”, ya que “este tipo de casos son los que nunca más tienen que volver a ocurrir en la Argentina”.



Preguntas de la prensa



Luego de sus declaraciones, Valdés respondió algunas consultas de los medios de comunicación presentes. Sobre las hipótesis que se manejan, expresó: “Vamos a trabajar en todas las posibles, no en una específica y cuando tengamos algo en concreto vamos a informar a través del ministro secretario general, Carlos Vignolo, respecto a la situación, al igual que la evolución del estado de salud del diputado mediante partes a través de la cartera de Salud Pública”.



El mandatario dijo luego que lo “más importante es que el diputado Miguel Arias se encuentra estable y queremos que se recupere pronto para que vuelva a ejercer su rol como representante del pueblo de la Provincia en la Legislatura correntina”.



En tanto, consideró que no es prudente hacer especulaciones respecto al atentado, sí una “investigación seria y profunda para esclarecer este lamentable hecho que lo repudiamos absolutamente”.



El gobernador consideró que “no existen elementos relacionados con algún tipo de amenazas hacia la familia del diputado”, aunque volvió a reiterar que no “descartamos ninguna hipótesis”.



Por otra parte, expresó de manera enfática que los “comicios provinciales del domingo próximo están absolutamente garantizados en cuanto a seguridad”.



“Estamos trabajando y desplegando todas las fuerzas provinciales, con apoyo al Comando Policial que es el que va a estar direccionando los efectivos que prestarán colaboración”, concluyó Valdés.